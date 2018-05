Kettenkamp. Die Samtgemeinde Neuenkirchen hat es vor fünf Jahren vorgemacht, jetzt sollen auch in der Gemeinde Kettenkamp bald „Kleine Hilfen“ für ältere und hilfsbedürftige Menschen angeboten werden. Das ist zumindest einhellige Meinung im Gemeinderat.

Rasenmähen, Glühbirne wechseln, Gardinen aufhängen – es gibt viele Dinge in Haus und Garten, die für ältere oder hilfsbedürftige Menschen nicht mehr so einfach zu leisten sind. Da ist es gut, wenn man einen netten Nachbarn hat oder ein Familienangehöriger im Ort wohnt, der im Alltag Unterstützung leisten kann. So können ältere und hilfsbedürftige Menschen länger in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Ein eindeutiges Plus für die Lebensqualität für Senioren im ländlichen Raum.

In den vergangenen Monaten hatten sich Kettenkamps Bürgermeister Reinhard Wilke, Ehrenamtslotse Thomas Stegemann und einige Mitglieder des Gemeinderates in Informationsveranstaltungen intensiv mit dem Projekt „Solkos – Sozialer Landkreis Osnabrück“ und den Ergebnissen der Seniorenbefragung in der Samtgemeinde Bersenbrück beschäftigt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung fasste nun Thomas Stegemann die bisherigen Erkenntnisse noch einmal zusammen und berichtete außerdem über das Projekt „Kleine Hilfen“, das in der Samtgemeinde Neuenkirchen seit dem 1. November 2013 erfolgreich läuft.

„Eine gute Sache

Dabei bilden Ehrenamtliche Helferkreis und bieten Unterstützung bei Alltagsaufgaben an. Sei es Rasenmähen, Fensterputzen oder Begleit- und Fahrdienste zum Arzt oder Einkaufen. Derjenige, der die Hilfeleistung in Anspruch nimmt, zahlt eine kleine Aufwandsentschädigung.

„Wollen wir das in Kettenkamp auch auf die Beine stellen?“, fragte der Ehrenamtslotse in die Runde und erntete allgemeines Kopfnicken.

„Ich finde, das ist eine gute Sache“, sagte Bürgermeister Wilke. Noch funktioniere die Nachbarschaftshilfe in der Gemeinde „fantastisch“, so Wilke, und viele ältere Menschen hätten ihre Kinder in der Nähe.

„Das wird aber nicht immer so bleiben“, mahnte der Bürgermeister. Daher sei es gut, wenn man jetzt ein entsprechendes Angebot aufbaut. „Wir haben eine gute Gemeinschaft. Ich denke, das bekommen wir hin“, sagte Wilke, der davon überzeugt ist, dass es jetzt schon durchaus Bedarf gibt.

Anzeige Anzeige

Nach der jüngsten Bevölkerungsprognose des Landkreises Osnabrück wird der Anteil der über 60-Jährigen in der Gemeinde Kettenkamp um mehr als 75 Prozent steigen. Waren es Ende 2016 noch 264 Bürger 65 Jahre alt oder älter, werden es nach der Schätzung des Landkreises im Jahr 2035 mehr als 460 Menschen sein.

„Wichtig für die Zukunft“

Der Bürgermeister schlug vor, dass die Gemeindeverwaltung als Meldestelle für freiwillige Helfer und Hilfsbedürftige fungiert. Wer sich im Helferkreis engagieren möchte oder eine Hilfeleistung in Anspruch nehmen will, könne sich per E-Mail (westerkamp@bersenbrueck.de) oder Telefon (05436/95300) melden. Thomas Stegemann erklärte sich bereit, die Koordination des Helferkreises zu übernehmen, sollten sich genügend Ehrenamtliche finden. Der Ehrenamtslose würde dann den passenden Helfer an den Hilfesuchenden zu vermitteln. Die „Kleinen Hilfen“ sollen freilich nicht in Konkurrenz zu Handwerksbetrieben oder ambulanten Pflegediensten treten.

Die Ratsmitglieder stimmten einmütig dafür, dass zunächst Ehrenamtliche für den Helferkreis gesucht und Bedarfe ermittelt werden. „Das ist für die Zukunft ganz wichtig“, lobte der SPD-Fraktionsvorsitzende Werner Lager das Projekt, „ich hoffe, dass sich viele melden.“