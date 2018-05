13-Jährige aus Ankum in Osnabrück wieder aufgetaucht MEC öffnen

Das vermisste Mädchen aus Ankum ist wieder aufgetaucht, teilt die Polizei mit. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück/Ankum. Die seit Freitag vermisste 13-Jährige aus Ankum ist wieder aufgetaucht, teilt die Polizei mit. Das Mädchen sei wohlauf und habe sich am Dienstagnachmittag in einer Polizeidienststelle in Osnabrück gemeldet.