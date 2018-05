Ankum. Sämtliche Redner, die anlässlich der Eröffnung des 1. Ankumer Kräutertages kurz zu Wort kamen, wünschten den zahlreichen Besuchern einen „schönen Kräutertag“. Und den hatten die kleinen und großen Besucher auf den Seeterrassen des Ankumer See- und Sporthotels jetzt ohne Zweifel.

Kriechender Sellerie, Japanischer Koriander, Anis-Ysop, Mangold, Gyroskraut oder Zimmerknoblauch – den Möglichkeiten, Kräuter zu sehen, an ihnen zu riechen und sie zu schmecken, waren kaum Grenzen gesetzt. Fleischgerichte, Fischgerichte oder frisch mit Kräutern gebackenes Brot erwartete die Gäste genauso wie Kräuterlimonade oder Kräuter-Longdrinks.

Das Team rund um Küchenchef Christian Meijer hatte sich viele kulinarische Köstlichkeiten einfallen lassen, um dem Publikum auf den Seeterrassen ein abwechslungsreiches Angebot rund um das Thema Kräuter zu bieten.

„Kräuter sind eine Wohltat“, betonte Ankums Bürgermeister Detert Brummer-Bange, der den Kräutertag offiziell eröffnete.

Das erste Wochenende im Mai soll im See- und Sporthotel Ankum künftig immer im Zeichen der wohlschmeckenden und gesunden Kräuter stehen, kündigte Christian Meijer an. Schließlich würden die zahlreichen Gäste an diesem ersten Kräutertag zeigen, dass das das richtige Angebot an die Gäste sei, so der Küchenchef. Sein Appell: „Alles mal probieren“.