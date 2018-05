Kettenkamp. Bis zum Jahr 2025 sollen alle Haushalte in Niedersachsen ans Glasfasernetz angeschlossen werden. In den vier Samtgemeinden im Altkreis Bersenbrück werden allerdings bei der Erschließung von Neubaugebieten immer noch Kupferleitungen verlegt.

Eigentlich verlief die jüngste Sitzung des Kettenkamper Gemeinderates konstruktiv und harmonisch. Doch bei einem Thema wurde Bürgermeister Reinhard Wilke richtig sauer: Als er den Ratsmitgliedern berichtete, dass das Neubaugebiet „Wohnpark im Wiesengrund“ nicht mit Glasfaser erschlossen werden soll. Stattdessen will die Deutsche Telekom nur ein Kupferkabel für die geplanten 22 Neubauten bereitstellen.

„Das kann doch nicht sein“, machte Wilke seiner Enttäuschung Luft, „wir leben im Jahr 2018, und alle reden über Digitalisierung.“ Zwar hatte die Deutsche Telekom mitgeteilt, dass die Haushalte mit einer möglichen Verbindungsgeschwindigkeit von bis 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) versorgt werden, trotzdem setzt sich der Bürgermeister dafür ein, dass das Neubaugebiet mit Glasfasertechnik erschlossen wird. Allerdings erteilte ihm auch die EWE eine Absage. Der Netzbetreiber aus Oldenburg lehnte es ebenfalls ab, ein Glasfaserkabel, mit denen Internetverbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 MBit/s möglich sind, im Neubaugebiet zu verlegen.

Offenbar scheint sich die Verlegung eines Glasfaserkabels für die beiden großen Netzbetreiber wirtschaftlich nicht zu lohnen. Die Deutsche Telekom ist zwar laut Telekommunikationsgesetz dazu verpflichtet, die Grundversorgung sicherzustellen. Dazu gehört laut Paragraf 78 allerdings nur ein Anschluss für Telefon, Fax und Internet mit Übertragungsraten, „die für einen funktionalen Internetzugang ausreichen“. Und diese Bestimmungen erfüllt die Deutsche Telekom eben mit der Verlegung einer Kupferleitung.

Wenig hilfreich in diesem Zusammenhang ist das am 10. November 2016 in Kraft getretene Digi-Netz-Gesetz, mit dem der Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze vorangetrieben werden soll. Dort ist unter dem Paragrafen 77i festgelegt, dass bei der Erschließung von Neubaugebieten die Mitverlegung von Glasfaser immer gewährleistet sein muss. Allerdings nimmt das Gesetz keinesfalls die Netzbetreiber in die Pflicht, sondern die Kommunen.

Im Falle des Kettenkamper Neubaugebietes wird laut Wilke nun die Telekommunikationsgesellschaft des Landkreises Osnabrück (Telkos) ein Leerrohr für ein Glasfaserkabel in das Neubaugebiet legen und damit die Voraussetzungen für einen späteren Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsdatennetz schaffen.

Wie Reinhold Heidemann, Leiter des Fachdienstes Bauen, Planen und Umwelt der Samtgemeinde Bersenbrück, berichtet, sei der Wohnpark im Wiesengrund kein Einzelfall, was die Erschließung mit Glasfaserkabel angeht. Die Deutsche Telekom tue sich schwer, in kleineren Neubaugebieten Glasfaser zu verlegen. Stattdessen werde lediglich die Grundversorgung mit einer Kupferleitung sichergestellt.