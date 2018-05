Ankum. In den vergangenen Jahren hat sich der Medienpark Ankum gravierend verändert. Werbeagentur, Fotostudios, Druckerei – mehrere Geschäftsbereiche vereint er unter einem Dach. Ein Besuch vor Ort.

Seit elf Jahren leitet Jens Buß den Medienpark Ankum. In dieser Zeit hat sich in dem Betrieb am Walsumer Esch einiges getan und verändert. Aus der alten Druckerei Pfotenhauer hat sich in den vergangenen Jahren ein Service-Unternehmen entwickelt, das verschiedene Bereiche abdeckt. Werbeagentur, Internetagentur, Fotostudio, Werbetechnik: Der Medienpark hat sich mehrere Standbeine geschaffen, um die sinkenden Einnahmen im kriselnden Druckereigewerbe ein Stück weit zu kompensieren.

Umsatz um Hälfte reduziert

Vor 25 Jahren hatte es im früheren Betrieb Pfotenhauer noch rund 70 Mitarbeiter für den Druckereibereich gegeben, erzählt Jens Buß. Er hatte noch als Grafiker im damaligen Unternehmen gearbeitet und die Firma 2007 dann übernommen. Mittlerweile sind nur noch 6 der insgesamt 30 festangestellten Mitarbeiter der Druckerei zugeordnet. „Sinkende Druckauflagen und die Internetkonkurrenz haben zahlreiche Druckereien zu Umstrukturierungen oder gar zur Betriebsaufgabe gezwungen“, sagt Buß. Diese schwierige Situation wird auch noch durch weitere Zahlen verdeutlicht: In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Umsatz im Druckereigeschäft im Medienpark um die Hälfte reduziert.

Schwieriger Spagat

Im Gebäude am Walsumer Esch erinnert nicht mehr viel an den alten Betrieb. Nur noch fünf Mitarbeiter aus der früheren Druckerei sind im Medienpark beschäftigt. „Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Viele haben die Firma verlassen“, sagt der Geschäftsführer. Auch die ganz alten Druckereimaschinen sind nicht mehr vorhanden. Jens Buß steht seit Firmengründung vor einem schwierigen Spagat. Zum einen wollte er nicht mit der Tradition brechen. Ein Abschied vom kriselnden Druckereigewerbe habe nie zur Diskussion gestanden. „Die Historie ist mir nicht egal. Was die Firma Pfotenhauer aufgebaut hat, ist nicht vergessen“, sagt er. Gleichzeitig galt es, in der Region als Unternehmen wahrgenommen zu werden, dass mehr als nur eine Druckerei ist. Dem Medienpark scheint dieser Spagat gelungen zu sein. „Wir sind angekommen“, sagt Buß zufrieden.

In den vergangenen Jahren hat der Medienpark unter anderem in den Ausbau ihrer hauseigenen Fotostudios investiert. Zwei festangestellte Fotografen zählt das Unternehmen mittlerweile, hinzu kommt eine Auszubildende. In zwei Studios, die 400 beziehungsweise 200 Quadratmeter groß sind, versuchen die Fotografen, den gesamten Bereich der Werbefotografie abzudecken. Videoproduktionen, 360-Grad-Aufnahmen oder Luftaufnahmen per Drohne gehören ebenfalls zu dem Aufgabengebiet des Unternehmens. Dabei habe der Medienpark einige Aufträge unter anderem von Firmen aus Münster oder Osnabrück erhalten. Letztens fand im Gebäude ein Shooting für Mercedes statt – mitsamt fünf Sportwagen und mehreren Models. Von den Fotostudios ist Buß überzeugt. „Hier in der Region sind sie einzigartig“, sagt er.

Verzahnung zwischen den Bereichen

Daneben hat er auch den Bereich der Internetagentur ausgebaut. Drei Webprogrammierer zählt der Medienpark mittlerweile. „Wir bieten alle Dienstleistungen einer klassischen Internetagentur an“, sagt der Geschäftsführer. Dazu gehört unter anderem, dass der Medienpark für andere Unternehmen die Homepages designt.

Als einen wesentlichen Vorzug des Medienparks betrachtet Buß die enge Verzahnung zwischen den einzelnen Bereichen. Häufig würden sie Kunden für verschiedene Anliegen betreuen. „Wir haben hier den Vorteil, dass wir so viele Segmente in einem Haus haben. Die Kunden müssen sich dann nur an einen Ansprechpartner wenden“, sagt der 54-Jährige. Generell sei es ein wichtiges Ziel für den Medienpark und seine Mitarbeiter, sich für jeden einzelnen Kunden viel Zeit zu nehmen. „In allen Abteilungen haben wir einen sehr hohen Anspruch an uns selbst“, sagt Buß.

Auf niedrigem Niveau stabilisiert

Und wie sieht es mit dem einstigen Kerngeschäft des Unternehmens aus? Die Druckerei habe sich in den vergangenen Jahren trotz Krise stabilisiert – wenn auch auf einem „niedrigen Niveau“, wie Buß sagt. Mittlerweile arbeitet der Medienpark mit einigen anderen Druckereien zusammen. Im Vergleich zu früher wird nicht mehr jeder Auftrag im eigenen Haus gedruckt. „Das Zauberwort lautet Kooperation“, sagt Buß. In Zukunft möchte er einen großen Wert auf den Digitaldruck legen und diesen Bereich weiter ausbauen. Ähnlich sehen seine Pläne auch für die restlichen Sektoren im Medienpark aus. Werbeagentur, Internetagentur, Fotostudio, Werbetechnik sollen weiter verstärkt werden. Die finanziellen Zuwächse, die Buß in den vergangenen Jahren in diesen Bereichen generiert hat, sollen bestätigt werden. „In jedem Bereich wollen wir oben mitspielen“, so der Geschäftsführer.