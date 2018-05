Bersenbrück. Nicht nur die Icker Landstraße ist gefährlich. Auch auf anderen Straßen im Nordteil des Osnabrücker Landes drohen Motorradfahrern Unfälle. Darauf weist die Verkehrswacht Bersenbrücker Land hin.

Feldarbeiten sorgen insbesondere im Frühjahr für zahlreiche verschmutzte Straßen. Zweiradfahrer seien besonders gefährdet, gab Fritz Olding in der Jahresversammlung der Verkehrswacht Bersenbrücker Land in Bersenbrück zu bedenken. Auch im vergangenen Jahr sei die Verkehrswacht wieder satzungsgemäß in den vier Samtgemeinden des Nordkreises aktiv gewesen, um die Teilnahme am Straßenverkehr positiv zu beeinflussen. Das stellte ihr Erster Vorsitzender Dirk Brinkmann fest. Harald Nehls ging in seinem Vortrag „Pedelec und E-Bike“ auf die unterschiedlichen Begriffsdefinitionen dieser Räder, die gesetzlichen Vorschriften, die Helmpflicht sowie weitere Tipps zur Sicherheit ein.

Fortführung der guten Kooperation ist gewährleistet

In seinem Geschäftsbericht blickte Björn Thienenkamp auf drei Verkehrssicherheitstage „FahrRad... aber sicher!“ und eine „Aktion junge Fahrer“ zurück, die der Öffentlichkeit geboten und vom Bundesverkehrsministerium finanziert worden seien. „Mit unserem Zweiten Vorsitzenden Harald Nehls als Nachfolger von Manfred Egler haben wir im Vorstand denjenigen, der auch beim Polizeikommissariat Bersenbrück die Aufgaben des Präventionssachbearbeiters übernommen hat“, sagte der Geschäftsführer. Dadurch sei die Fortführung der guten Kooperation mit der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) Nord und den Buslotsen an den Schulen gewährleistet. Der Landkreis Osnabrück sei mehrfach in Bersenbrück aktiv gewesen, so bei zwei Seniorenprogrammen „Fit im Auto“ und zehn Sicherheitstrainings für Motorradfahrer. Der Nachtschwärmer, die samstagnächtlichen Linienbusse der VOS Nord in Kooperation mit den Jugendpflegern im Nordkreis, hätte zum 18. Geburtstag seine Nachtschwärmer-Party in Südmerzen gefeiert.

Fahrradkontrollen „Gelbe Karte“ zur Prävention

Die Demonstrationsfahrten mit anschließendem Gottesdienst der Arbeitsgemeinschaft christlicher Motorradfahrer Gehrde würden weiterhin ideell unterstützt und die Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat Quakenbrück habe sich wiederum in den Fahrradkontrollen „Gelbe Karte“ und einem Verkehrsquiz beim Radtag gezeigt. „Sehr erfreulich ist die Initiative, die zum Verkehrshelferdienst in Neuenkirchen führte“, urteilte Thienenkamp und dankte den Sponsoren und Kooperationspartnern, insbesondere dem Amtsgericht Bersenbrück, der Kreissparkasse Bersenbrück, dem Landkreis Osnabrück, dem Schützenverein Südmerzen, der VOS Nord, den Jugendpflegern im Altkreis und den beteiligten Polizeidienststellen.

Kassierer Udo Ojemann stellte den Kassenbericht vor. Die Richtigkeit wurde durch die Kassenprüfer Ute Braun-Schmidt und Stefan Winter bestätigt. Nach der Entlastung des Vorstandes wurden Dirk Brinkmann als Erster Vorsitzender, Björn Thienenkamp als Geschäftsführer, Bernadette Barwig als Schriftführerin und Stefan Winter als Kassenprüfer wiedergewählt.

Über die Aktivitäten der benachbarten Verkehrswacht Bramsche-Wallenhorst und Umgebung berichtete deren Vorsitzender Herbert Bockstiegel.