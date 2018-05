Bersenbrück. Die Verwaltung der Samtgemeinde Bersenbrück weist darauf hin, dass die Maikirmes wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt einen Tag früher als gewohnt beginnt. Die Aufbauarbeiten starten bereits am Mittwoch.

Die Kirmes mit verkaufsoffenem Sonntag gehört zu den Großereignissen der Stadt im Frühling. Von Donnerstag bis Sonntag locken Fahrgeschäfte, Kinderkarussells, Imbissbuden und andere Stände in die Innenstadt. Die Kirmes beginnt am Christi-Himmelfahrt-Donnerstag um 13 Uhr. Den offiziellen Startschuss gibt Bürgermeister Christian Klütsch am Freitag, 10. Mai 2018, um 15 Uhr vor dem Rathaus. Für Kinder gibt es Süßigkeiten, Freifahrten und weitere Überraschungen. Die Eröffnung sponsern Schausteller, die Fördergemeinschaft „Aktuelles Bersenbrück“ und die Stadt gemeinsam. Für Kinder mit Bummelpass gibt es am Freitag Vergünstigungen für die Fahrgeschäfte und Kirmesbuden. Der Bummelpass kann unter www.bersenbrueck.de heruntergeladen werden.

Straßen in der Innenstadt gesperrt

Das Kirmesgeschehen findet diesmal verstärkt auf und um den Marktplatz statt sowie bis zur Kreuzung Quakenbrücker Straße. Es endet auf der Lindenstraße an der Einmündung zur Nordstraße. Der Aufbau der Fahrgeschäfte, Buden und Stände beginnt am Mittwoch. Vom Mittwoch, 8 Uhr, bis Montag, 14. Mai, um 8 Uhr sind folgende Straßen und Straßenabschnitte für den Durchgangsverkehr gesperrt: Quakenbrücker/Bramscher Straße von der Ampelkreuzung bis zur Einmündung in die Bürgermeister-Kreke-Straße, Lindenstraße ab der Bramscher Straße bis zur Einmündung Nordstraße, die Verbindungsstraße zwischen Lindenstraße und Bürgermeister-Kreke-Straße, Straße Am Markt bis zur Einmündung Stiftshof und der Marktplatz. Beidseitiges Halteverbot gilt in der Bahnhofstraße und in der Straße Am Bahnhof. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Am Muttertags-Sonntag, 13. Mai, ist die Bramscher Straße von 6 bis 20 Uhr von der Einmündung Lindenstraße bis zur Bahnhofsstraße wegen des Trödelmarktes gesperrt. Außerdem haben die Geschäfte in der Innenstadt am Sonntag geöffnet.