Segelflieger notgelandet in Bersenbrück MEC öffnen

Sauber hingekriegt: Wegen fehlender Aufwinde musste nahe Bersenbrück ein Segelflieger notlanden. Der Mann, Teilnehmer eines Wettbewerbs in Quakenbrück, blieb unverletzt. Foto: NWM-TV

Bersenbrück/Quakenbrück. In Quakenbrück finden gerade die Weser-Ems-Meisterschaften der Segelflieger statt. Doch die Thermik hat ihre Tücken: Ein Teilnehmer war am Montagnachmittag gezwungen, in Bersenbrück notzulanden.