Am Sonntag, 13. Mai, lädt der Verein zur Revitalisierung der Haseauen zu einer vogelkundlichen Führung in Gehrde-Rüsfort ein.

Die künstlich angelegte Auenlandschaft an der Hase hat sich zu einem kleinen Vogelparadies entwickelt. Jürgen Christiansen, Biologe und Arbeitskreissprecher des Vereins, stellt die Vogelwelt am Fluss vor. Seine Führung duch das „Auenland“ beginnt um 10 Uhr. Treffpunkt ist die Informations- und Raststation Haseauen in Rüsfort an der Badberger Straße (K 138).