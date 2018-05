Für gute Musik auf dem Kirschblütenfest in Gehrde sorgte die Band „The Beat“. Foto: Sigrid Schüler

ssj Gehrde. Es ist eine Tradition, die in Gehrde niemand missen möchte: Alljährlich lädt Franz-Josef Fehrmann, Inhaber des Autohauses Fehrmann in Gehrde, Bürger aus der Gemeinde Gehrde und den Nachbargemeinden zum Kirschblütenfest ein, so auch am Sonntag.