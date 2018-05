Bersenbrück. Birgitt Schenk löst Peter Smits-Hermeling als Vorsitzenden des Kammerchors Bersenbrück ab.

Wie der Kammerchor mitteilt, hatte der langjährige erste Vorsitzende Peter Smits-Hermeling erklärt, aus persönlichen Gründen nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. In der Mitgliederversammlung dankte die stellvertretende Vorsitzende Miriam Faust Smits-Hermeling für sein Engagement für den Chor. Sie verwies darauf, dass er eine Vielzahl von Konzerten vorbereitet und begleitet habe. Hiermit konnte der Kammerchor seinen Beitrag für die kulturelle Vielfalt in der Stadt Bersenbrück und darüber hinaus leisten.

Da auch Faust für eine weitere Vorstandstätigkeit nicht zur Verfügung steht, fand nach Bestimmung eines Wahlleiters die Besetzung der Vorstandsämter statt. In offener Abstimmung wurde Birgitt Schenk zur ersten Vorsitzenden gewählt.

Mit Sinfonieorchester Kaliningrad

Almut Weissenborn und Clara Finke-de Jong werden sie als stellvertretende Vorsitzende unterstützen. Zum Schriftführer bestellte die Mitgliederversammlung Johannes Koop. Die Kassengeschäfte erledigt Sylvia Buschermöhle, um die Noten kümmert sich in alt bewährter Weise Gertrud Meinersmann. Als Chorleiter ist Regionalkantor Axel Eichhorn beratendes Mitglied im Vorstand.

Als neues Chorprojekt steht eine Kooperation mit dem dem Philharmonischen Chor Quakenbrück auf der Agenda, die „Petit Messe solennelle“ von Gioachino Antonio Rossini. Aufführungen sollen am 24. November in der St.-Nikolaus-Kirche in Ankum stattfinden und am 25. November auf den Quakenbrücker Musiktagen. Unterstützt werden die Chöre dabei vom Sinfonieorchester Kaliningrad.