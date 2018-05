Altkreis Bersenbrück. Im Dezember 2017 und Januar 2018 hatten zahlreiche Kindertagenstätten, Schulen und andere öffentlichen Einrichtungen und Betriebe im Altkreis Bersenbrück ungebetenen Besuch von Einbrechern bekommen. Mittlerweile hat die Polizei in Bramsche und Bersenbrück sechs junge Männer ermittelt, die für die Einbrüche verantwortlich sein sollen.

Die jungen Männer aus Bramsche im Alter zwischen 18 und 24 Jahren sollen allein im Altkreis Bersenbrück innerhalb von zwei Monaten 19 Einbrüche begangen haben. Den sechs Hauptverdächtigen wird außerdem vorgeworfen, weitere Einbrüche im Bereich der Polizeiinspektion Osnabrück sowie im Cloppenburger Raum und in Nordrhein-Westfalen begangen zu haben.

Intensive Ermittlungen der Polizei Bramsche und Bersenbrück führte die Beamten zu der Gruppe von jungen Männer, die der Polizei zum Teil noch aus früheren Zeiten bekannt war. Die Verdächtigen hatten schon in den Jahren 2013 und 2014 zahlreiche Straftaten begangen und sind daraufhin zu Haftstrafen verurteilt worden. Offenbar war das nicht Abschreckung genug. Stattdessen dehnten sie ihren Wirkungskreis aus. Bei Durchsuchungen stellten die Beamten Beweismittel, Spuren und Vermögensgegenstände, die aus Teilen der Beute angeschafft worden sind, sicher.

Bei den Einbrüchen sollen die sechs Haupttäter den Ermittlungen zufolge weitere Männer als Mittäter oder Handlanger angeworben haben. Auch gegen die Helfer ermittelt die Polizei.

Nach Informationen der Polizei soll die Bande für rund 100 Einbrüche verantwortlich sein. Allein 19-mal schlug sie im Altkreis Bersenbrück zu. So brachen die Täter am 16. Dezember 2017 in die Johannes-Grundschule in Rieste ein.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember 2017 stiegen sie in die Grundschulen in Merzen und Eggermühlen sowie den Eggermühlener Kindergarten ein.

Eine Nacht später waren die Täter in Rieste unterwegs, brachen dort in die Gemeindeverwaltung und den Kindergarten, in das Restaurant Piazza am Alfsee und das Funcenter Bullermeck ein.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Januar schlugen sie dreimal in Quakenbrück zu, wo sie ein Steuerberatungsbüro, die Oberschule Artland und das Hallenbad ins Visier nahmen.

Acht Einbrüche in einer Nacht

Gleich acht Einbrüche verübte die Bande in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar in Fürstenau. Betroffen waren die Caritas-Station, die ehemalige Bäckerei West, die Grundschule und Kindergarten in der Bahnhofstraße sowie eine Apotheke, eine Artpraxis, eine Physio- und eine Logopädiepraxis, die sich alle unter einem Dach befinden.