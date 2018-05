yjs/kp Ankum. Nach wie vor wird ein 13-jähriges Mädchen aus Ankum vermisst. Seit Freitag ist nicht bekannt, wo sie sich aufhält. Die Polizei sucht weiterhin und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit Freitagvormittag gilt das Mädchen als vermisst, bestätigte die Polizei in Bersenbrück auf Anfrage. Aktuell ist die Polizei auf der Suche nach der Vermissten, sie geht aber nicht von einem Verbrechen aus. Bekannte Anlaufstellen haben die Beamten abgesucht, die 13-Jährige aber nicht gefunden. Sie könnte sich bei einer Freundin in Osnabrück aufhalten. Davon gehen die Beamten auch derzeit aus. Diese sei aber unbekannt, wohne aber womöglich in der Bierstraße.

Das vermisste Mädchen ist 13 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß und schlank. Sie hat lange, dunkle Haare, braune Augen und der Polizei zufolge ein „arabisches Aussehen“. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie rosafarbene Oberbekleidung, pinke Schuhe und einen roten Rucksack.

Die Polizei in Bersenbrück nimmt Hinweise zum Verbleib der 13-Jährigen unter der Telefonnummer 05439/969115 entgegen – ebenso wie jede weitere Dienststelle.