to Gehrde. Am Sonntag, 6. Mai 2018, lädt das Artlanddorf Gehrde wieder zum Kirschblütenfest ein. Seit vielen Jahren präsentiert das Autohaus Franz-Josef Fehrmann zusammen mit anderen Gewerbetreibenden ein attraktives Fest. Gestartet wird um 10 Uhr.

Im Laufe der Jahre ist diese Mischung aus Dorffest und Gewerbeschau zu einem wahren Publikumsmagneten geworden. Auch für dieses Jahr haben sich die Organisatoren wieder einiges einfallen lassen. Für die ganze Familie gibt es auf dem Kirschblütenfest viel zu erleben: Flohmarkt, Kinderschminken, Hüpfburg, Eselreiten, Verkaufs- und Infostände und vieles mehr. Ab 10 Uhr bietet das Hotel Haus Münsterland wieder ein gemeinsames Frühstück mit „Kaffee satt“, daran schließt sich dann ein Mittagsmenü und danach eine Kaffee- und Kuchentafel an.

Gebrauchter Citroën als Hauptgewinn

Mit großer Spannung erwartet wird sicher auch wieder die große Tombola, hier gibt es als Hauptpreis einen Citroën C 1 (Gebrauchtfahrzeug) zu gewinnen – aber auch die vielen, anderen Preise werden sicherlich für einen fröhlichen Ausklang des Kirschblütenfestes sorgen. Die Verlosung der Gewinne erfolgt am späten Nachmittag. Nach den tollen Erfolgen der vergangenen Jahren wurde erneut die Osnabrücker Oldie-Band „The Beat“ verpflichtet. Die Vollblutmusiker aus der Region präsentieren absolut hörenswerte Musik aus den 1960er, 70er und 80er Jahren und wurden in den vergangenen Jahren beim Kirschblütenfest regelmäßig umjubelt.