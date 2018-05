Kettenkamp/Eggermühlen. Für die Vereinssporthalle in Kettenkamp und die Erneuerung der Eggermühlener Turnhalle werden keine Fördermittel aus dem Zile-Programm fließen. In Kettenkamp will die Samtgemeinde Bersenbrück jetzt die „kleine Lösung“ verwirklichen.

Nach vielen überraschenden Wendungen im Wettlauf um den Bau einer Vereinsporthalle als Ersatz für die alte Ankumer Grundschulturnhalle hatte Kettenkamp vor einem Jahr den Zuschlag des Samtgemeinderates erhalten. Eggermühlen verfolgte sein konkurrierendes Projekt einer Erweiterung seiner Schulturnhalle trotzdem weiter.

In die Finanzierung beider Vorhaben waren Fördergelder für den Sporthallenbau eingerechnet. Deshalb stellte die Samtgemeinde auf Bitten der Gemeinden Förderanträge. Beide Anträge seien jetzt abgelehnt worden, teilt nun Samtgemeindebürgermeister Horst Baier mit. Im gesamten westlichen Niedersachsen sei keine Sporthalle gefördert worden, weil weit weniger Geld zur Verfügung stünde als erwartet. Es sei nicht damit zu rechen, dass sich die Situation in den kommenden Jahren bessern werde, so Baier.

In Kettenkamp werde die Samtgemeinde nun „die kleine Version der Turnhalle“ umsetzen, wie für den Fall einer Ablehnung der Förderung vorgesehen.

Warten oder Starten?

Kettenkamps Bürgermeister Reinhard Wilke bedauert, dass die zusätzlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Von einer kleinen Lösung beim Bau mag er aber nicht sprechen. Das Geld sei vorgesehen gewesen für die Einbeziehung der alten Turnhalle in den Neubau. Die Hallen sollten durch eine Konstruktion aus Stahlbeton verbunden werden, die den Bau einer Tribüne für die alte Halle möglich gemacht hätte, die zugleich als zusätzlicher Übungsraum hätte genutzt werden können. Die neue Halle werde gebaut wie geplant, so Wilke. Laut Baier ist der Bauantrag bereits gestellt, die Ausschreibungen der Gewerke würden vorbereitet.

In Eggermühlen liegt der Fall komplizierter. Dort bereitet die Samtgemeinde eine Sanierung des Grundschulkomplexes in mehreren Schritten vor. Zum Programm gehört auch der Anbau eines Geräteraumes an die Turnhalle. Die Gemeinde müsse entscheiden, ob der jetzt verwirklicht werden solle, so Baier.

Eggermühlens Bürgermeister Markus Frerker teilt dazu mit, man müsse nun abwägen, ob Abwarten und ein neuer Förderantrag sinnvoll seien. Der Gemeinderat werde seine Entscheidung „in aller Ruhe“ treffen. Fallen soll sie aber noch in diesem Monat.