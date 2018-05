Bersenbrück. Was im Nordkreis erprobt ist, soll jetzt auch den restlichen Landkreis erobern: Das Projekt Qualivit unterstützt Eltern, Ehrenamtliche und Pädagogen beim Gestalten von Diversität und Teilhabe. Auf der neuen Homepage finden Nutzer aktuelle Termine sowie zusätzliche Materialien.

Mit Seminaren, Workshops und Fortbildungen hat der Landkreis Osnabrück im vergangenen Jahr seine Qualivit-Offensive im Nordkreis gestartet. Bisher haben mehr als 330 Personen an mittlerweile gut 25 Veranstaltungen teilgenommen. Weitere Termine sind bereits organisiert oder in Planung. „Wir sind von dem Erfolg des Projekts selbst etwas überrascht“, sagt dessen Leiterin Ina Eversmann. Qualivit steht für „Qualifizierung für Vielfalt, Integration und Teilhabe im Landkreis Osnabrück“. Nun werden die Angebote auch auf die übrigen Regionen des Landkreises ausgeweitet. Die aktualisierte Homepage informiert über die verschiedenen Veranstaltungen und stellt zusätzliche Materialien und weitergehende Links zur Verfügung.

An wen richtet sich das Angebot?

An wen richtet sich Qualivit? Das Angebot ist vor allem für Eltern gedacht, für Ehrenamtliche – besonders auch in den Vereinen, für Lehrer, pädagogische Fachkräfte und Schulsozialarbeiter. Also eigentlich für alle, die etwas mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, und die sich für einen gerechten Umgang miteinander und für gleiche Chancen für alle einsetzen. „In der Pilotregion Nordkreis haben wir erfreulich viele Personen aus den Schulen und Institutionen erreicht“, berichtet Eversmann. „Allerdings würden wir uns wünschen, dass noch mehr interessierte Eltern und Vertreter von Vereinen unsere Angebote nutzen.“

Worum geht es überhaupt?

Um welche Inhalte geht es bei Qualivit? „Das entscheiden die Akteure letztendlich selber“, lädt Ina Eversmann zum Mitmachen ein. Je nachdem, was den Beteiligten vor Ort gerade unter den Nägeln brenne, könne das inhaltliche Spektrum von Kommune zu Kommune durchaus variieren. Von Schulproblemen über Elternbeteiligung bis zu Kommunikation, Achtsamkeit und Selbstkompetenz – „Wir wollen den Teilnehmern hier keine Vorgaben von außen überstülpen, sondern sie können mitbestimmen, welche Probleme angegangen, welche Themen vertieft und welche Fragen geklärt werden sollen.“ Auf der Homepage www.qualivit.de gebe es die Möglichkeit, eigene Themenwünsche zu äußern und mit dem Organisationsteam in Kontakt zu treten. „Dann schneidern wir aus diesen Vorschlägen etwas Passendes zurecht“, verspricht Eversmann.

Langfristige Perspektive

Wer steckt hinter dem Projekt? Das Förderprogramm ist vom Land Niedersachsen initiiert und wird vom Landkreis Osnabrück getragen. Die VHS Osnabrücker Land ist als Kooperationspartner ebenfalls mit im Boot. Die aktuelle Förderphase endet am 31. Oktober. Der Antrag für eine Fortsetzung von Qualivit ist bereits gestellt.