Rieste. Begehbare Landkarte, die Flusswelt der Hase virtuell und vieles mehr: Vom Natur- und Umweltbildungszentrum am Alfsee (Nuba) sollen Touristen wie auch Einheimische etwas haben, findet Norbert Niedernostheide.

Seit drei Jahren arbeitet die Samtgemeinde Bersenbrück daran, die Verluste ihrer Alfsee GmbH aus den Einschränkungen des Wassersports auf dem Hauptbecken der Anlage zur Hochwasserregulierung auf der Hase auszugleichen. Dies berichtet Bürgermeister Horst Baier auf einer Versammlung zur Vorstellung der Nuba-Pläne. Das Alfen-Saunaland läuft erfolgreich, die Ferienhausanlage Germanenland ist im Bau.

Was noch fehlt, ist eine neue Nutzung für die Segelschule mit großer Bootshalle oben auf dem Deich am Hauptsee, die seit Jahren leer steht und verfällt. Dafür gibt es schon länger die Idee eines Informationszentrums, eine Anlaufstelle, die Region und See vorstellt. Die Samtgemeinde holte die Biologische Station Haseniederung ins Boot und den Landkreis Osnabrück mit dem Terra-Vita-Naturpark. Sie warb Mittel ein für den Umbau und auch für zwei Mitarbeiterinnen, die als Ansprechpartner an Ort und Stelle zur Verfügung stehen sollen.

Geschichten vom „Polder“

Mittlerweile stehen 1,2 Millionen Euro für den Umbau zu Büros und Werkstätten für die Umweltbildung zur Verfügung und 400.000 Euro für die Ausstellung, die in der Bootshalle Platz finden soll, berichtet Baier. Die Baukosten schätzt er auf 2,2 Millionen, für die Ausstellung dürften 700.000 Euro fällig sein. Außer der Samtgemeinde sollen sich die Gemeinden Rieste und Alfhausen als Anlieger beteiligen.

Die Biologische Station will ihren Schulgarten und das Fachwerk-Backhaus auf der Alfhausener Seite weiter nutzen, berichtet Norbert Niedernostheide. Sie könnte im Nuba Gruppen betreuen, für die das Backhaus zu klein wäre.

„Polder“ nannten die Einheimischen das Millionenprojekt, dessen Verwirklichung zwei Jahrzehnte in Anspruch nahm. Eine raffinierte Anlage zum Flutschutz der Städte und Gemeinden am Unterlauf der Hase, mit Mehrwert für Tourismus und Naturschutz. 500.000 Besucher kommen jährlich an Niedersachsens drittgrößten See, der zu einem der bedeutendsten Rastplätze des Landes für Zugvögel wurde.

Mit einem einschwebenden Wildgänseschwarm und Vogelflugmodellen will das Nuba seinen Besuchern erklären, warum der Alfsee für die Vogelwelt enorm wichtig geworden ist. Zugleich will er auch die Region vorstellen, mit einer zehn Quadratmeter großen Landkarte auf dem Boden, gekoppelt mit Bildschirmen, auf denen man sich die Orte und ihre Sehenswürdigkeiten zeigen lassen kann.

Der Teich, aus dem die Babys kommen

Ein „Bautagebuch“ an der Wand erzählt mit Fotos und gefilmten Augenzeugeninterviews vom Bau des Sees und seiner Nebenanlagen. An einem dreidimensionalen Modell der Flusslandschaft lässt sich simulieren, wie der Landstrich zur Eiszeit aussah oder wie ein Hochwasser die Niederungen überschwemmt. Fürs Bautagebuch hofft Niedernostheide auf Hinweise der Einheimischen: Wer kennt Originale, die das dörfliche Leben in Erinnerung rufen könnten oder den Bau des Alfsees?

Und dann gibt es da noch die Abteilung „Sagenhaft“: In gemütlichen Ohrensesseln, mit Blick in die Landschaft, kann man sich von „Pastors Pool“ erzählen lassen, aus dem der Storch angeblich die Babys fischte, und andere Sagen und Geschichten.

Ein didaktischer Wasserspielplatz draußen könnte die Anlage ergänzen, als zweite Stufe. Das Nuba selbst soll im September 2019 fertig sein.

Für das Urlaubszentrum am Alfsee wäre das Nuba „gut für Regentage“, fand ein Zuhörer aus Rieste. „Da kann man schon mal einen halben Tag verbringen.“ Toni Harms sieht sich von einer ermüdenden Aufgabe befreit. Das Nuba könnte Besuchern den Vorrang des Naturschutzes am See erklären, gefällt dem Geschäftsführer der Alfsee GmbH. Im Samtgemeinderat habe es bislang „viel Widerstand“ gegen das Projekt gegeben, sagt Frank von der Haar von der UWG Samtgemeinde. „Wir sollten das nicht zerreden“, fordert er.