Eggermühlen. Oliver Krause steht auch in den kommenden zwei Jahren an der Spitze des SPD-Ortsvereins Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp. Bei der Jahreshauptversammlung bestätigten ihn die Mitglieder laut Vereinsmitteilung einstimmig in seinem Amt.

In dieser Sitzung habe Krause auch den Landtagsabgeordneten Guido Pott aus Wallenhorst begrüßt, dem es im vergangenen Herbst erstmals gelungen sei, ein Direktmandat für die SPD im Landkreis Osnabrück zu holen, heißt es in dem Schreiben der SPD. Zunächst ließ der alte und neue Ortsvereinsvorsitzende jedoch das vergangene Jahr Revue passieren. Trotz des enttäuschenden Bundestagswahlergebnisses habe Rainer Spiering wieder ein Mandat für Berlin erhalten. Mangels einer Absicherung über die Liste sei es Matthias Wübbel trotz eines engagierten Wahlkampfes nicht gelungen, in den Landtag einzuziehen. Oliver Krause ging anschließend auf die Aktivitäten vor Ort ein. Neben den politischen Veranstaltungen gehörten regelmäßige Besuche im DRK-Alten- und Pflegeheim Henry Dunant in Ankum zum Jahresprogramm des SPD-Ortsvereins. Erfreut zeigte sich Krause über den Eintritt neuer Mitglieder. Seit nunmehr 45 Jahren gehört Gertrud Kofoth der SPD an. Als Dank für ihre langjährige Mitgliedschaft überreichte ihr der Vorsitzende ein Präsent. Der SPD-Ortsverein stehe im Übrigen gut da, wird Krause in der Pressemitteilung zitiert. Über eine gesunde Kassenlage berichtete Kassierer Bernd Schulte.

Landtagsabgeordneter Guido Pott zu Gast

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurde Oliver Krause (Kettenkamp) in seinem Amt bestätigt. Zu neuen Stellvertretern bestimmte die Versammlung Heinrich Möller und Dustin Höner (beide Ankum). Neuer Kassierer ist Florian Berkemeyer (Kettenkamp). Bernd Schulte war nach 14 Jahren im Amt nicht wieder angetreten. Als Beisitzer wurden Werner Lager, Dominik Höner und Ralf Göwert gewählt. Für die Pressearbeit bleibt Hubert Meyer zuständig. Über die aktuellen landespolitischen Themen habe dann Guido Pott berichtet. Ein Kernbereich sozial-demokratischer Politik sei die Bildungspolitik, so der SPD-Landtagsabgeordnete. Zur Verbesserung der Lehrerversorgung würden 997 neue Lehrerstellen geschaffen. Ein weiterer Punkt sei die Beitragsfreiheit für das erste und zweite Kindergartenjahr. Neben der Verbesserung der Digitalisierung werde es in den kommenden Jahren darauf ankommen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dem stimmte SPD-Kreisvorsitzender Werner Lager zu. Aus diesem Grund habe die Samtgemeinde Bersenbrück mit der Hase-Wohnbau GmbH eigens eine Gesellschaft gegründet und bereits einige Projekte gestartet. „Ziel ist es, Menschen Wohnungen anzubieten, die sie auch bezahlen können“, wird Lager zitiert.