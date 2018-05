Eggermühlen. In ihrer Mitgliederversammlung im Gasthof Böhmann zeichnete die Rheuma-Liga Niedersachsen, Arbeitsgemeinschaft Ankum-Bersenbrück-Fürstenau langjährige Mitglieder aus.

Die rheumalindernde Wassergymnastik, bei der sich die Mitglieder in Ankum und Bersenbrück betätigen, dient zwar in erster Linie der Linderung und Heilung von Leiden, bietet aber gleichzeitig einen nicht zu unterschätzenden gesellschaftlichen und kommunikativen Nutzen. Bei Rehabilitationssport und Funktionstraining, wie ihn die Arbeitsgemeinschaft anbietet, sind in der Vergangenheit viele Bekanntschaften und Freundschaften entstanden. In lockerer Runde lädt die Arbeitsgemeinschaft zu Infoveranstaltungen zum Thema Rheuma, bei denen auch Nichtmitglieder willkommen sind, ins Ankumer Heimathaus ein. Die nächsten Termine sind am 16. Mai, 13. Juni, 8. August, 19. September, 17. Oktober sowie am 14. November jeweils von 15 bis 17 Uhr.

Langjährige Mitglieder ausgezeichnet

Seit zehn Jahren gehören Anna Biemann, Hedwig Hölscher, Hannelore Kandelhard, Roswitha Küthe, Galina Seiler und Marianne Wöste der Ortsgruppe an. Elisabeth Amm, Margret Brechmann, Hedwig Geers, Gerda Höving, Matthias Kemper, Anna Koddenberg, Marlies Küthe, Ursula Lampe, Gertrud Steinkamp, Ursula Voss, Maria Havermann und Margret Dopheide betätigen sich in der Rheuma-Liga seit 15 Jahren. Auf eine 20-jährige Mitgliedschaft blicken Maria Backhaus, Gerd Dieckmann, Renate Driftmeyer, Marianne Dühnen, Christa Menkhaus und Agnes Meyer zu Helle zurück. Hildegard Hömme und Ruth Ventur sind bereits seit einem Viertjahrhundert in der Rheumaliga aktiv.