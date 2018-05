Ankum. 1200 Sträucher ließ das Niedersächsische Forstamt Ankum im Osnabrücker Nordland zur ökologischen Aufwertung des Waldes pflanzen. 350000 junge Bäume waren es insgesamt in den Landkreisen Osnabrück und Emsland.

Zum Abschluss der Frühjahrspflanzungen standen die Auszubildenden des für staatliche Wälder in den Landkreisen Osnabrück und Emsland zuständige Niedersächsische Forstamt Ankum im Waldrevier Westerholte vor einer besonderen Herausforderung. Fünf Straucharten sollten an Waldwegen und an Waldrändern ihren geeigneten Platz bekommen, teilt der Landesbetrieb mit.

„Die meisten unserer Waldsträucher brauchen dauerhaft Licht und wachsen nicht im eigentlichen Hochwald“, erläutert Revierförster Wolfram Buchwald. „Daher sind aufgelichtete Waldränder oder offene Stellen an Wegen geeignet. Auch der letzte Sturm hat für solche Plätze gesorgt.“ Für Ausbilder Erik Lohmeyer eine gute Gelegenheit, das Thema „Waldrandgestaltung“ mit seinen Auszubildenden praktisch anzugehen. „Wir überlegen uns die passenden Stellen für die Sträucher und auch die Mischung in Gruppen, damit jede Strauchart eine dauerhafte Überlebenschance hat.“

1200 Sträucher mit Namen wie Hartriegel, Schneeball, Pfaffenhütchen, Schlehe und Sanddorn und einige Wildkirschen werden im Westerholter Hauptrevier, der Kunkheide, im Krippenfeld und in der Provinzial-Forst im Gehn verteilt.

Buchen in den Nadelwald

Für Förster Buchwald sind Sträucher vor allem ein ökologischer Gewinn: „Wie bei Hecken in der offenen Landschaft profitieren von den Blüten und Früchten der Sträucher besonders die Insekten, Vögel sowie andere Wildtiere.“

Die Strauchpflanzungen runden die Frühjahrspflanzung ab, bei der allein im Forstamt Ankum 350000 Bäume gepflanzt werden. Davon wurden im Osnabrücker Hügelland 50000 Buchen zur Aufwertung von Fichtenbeständen gesetzt. Im Norden des Landkreises Osnabrück sowie im Emsland sind 100000 Douglasien unter alte Kiefern gepflanzt und weitere 70000 Roteichen wachsen jetzt auf Sandstandorten, die für heimische Eichenarten nicht geeignet sind.