Ankum/Kettenkamp. Rund 900 junge Leute haben sich am Maifeiertag in Ankum auf den Weg nach Kettenkamp gemacht. Wie es in Ankum losgegangen ist, haben wir bereits berichtet. Was kommt nach sechs Kilometern und acht Stunden in Kettenkamp an? Ein Rückblick in Sprichworten.

„Ich bin schon da!“, ruft bekanntlich der Igel, als der Hase beim Wettrennen am Ziel ankommt. So erging es quasi auch den Teilnehmern der Maiwanderung: Sie wurden in Kettenkamp von denselben Polizeibeamten empfangen, die sie in Ankum verabschiedet hatten. „Bei einem Einsatz gibt es keine Ablösung wie im Schichtdienst“, erklärt das Polizeihauptkommissar Hermann von der Diensthundeführergruppe Osnabrück. Nur der Bürgermeister ist ein anderer: In Ankum war es Detert Brummer-Bange als Anlieger, in Kettenkamp ist es Reinhard Wilke als Polizist.

Der Weg ist das Ziel. Vormals wollten die Wanderfreunde eigentlich auch tatsächlich in Kettenkamp ankommen, hatte dort doch die Gastwirtschaft Klaus geöffnet. Seit etwa 2002 bleibt sie aber am 1. Mai geschlossen. Daher hat sich der Treck darauf eingestellt, trinkt, knabbert, feiert und grillt unterwegs. Und notfalls bringt ein Pizza-Lieferservice auch heiße Ware an die Strecke.

Feiern bis der Arzt kommt. „Ich will weiterfeiern“, ist der junge Mann irgendwie nicht davon angetan, auf der Trage in den Rettungswagen geschoben zu werden. „Mach mal den Beat an“, fordert ein anderer in Richtung des Fahrers. Allerdings gehen die Martinshörner öfter in der kräftigen Musikbeschallung unter. Anthony Lorenz und René Tolle, die mit zehn weiteren Schulfreunden aus Handrup seit knapp fünf Jahren teilnehmen, sind da viel entspannter und genießen ihr Grillgut. Witzig auch die beiden Freunde, die mit Kreide auf dem Asphalt Käsekästchen spielen.

Ordnung muss sein. „Geht mal bitte von der Straße“, ruft Diensthundeführer Hermann mit seiner sonoren Stimme, freundlich, aber bestimmt. Im nächsten Fall gibt es für den Verursacher einer Rangelei eine klare Ansage: „Das ist eine polizeiliche Maßnahme, und die heißt Platzverweis“, duldet Hermann keine Widerworte. „Wo sind meine Zigaretten?“, sind da eine merkwürdige Sorge des jungen Mannes. „Deine Zigaretten sind in deiner linken Tasche“, bleibt Hermann Herr der Lage.

Hunde, die bellen, beißen nicht. Heißt das im Umkehrschluss eigentlich, dass nicht bellende Hunde beißen? Nun ja, dann sollte man vor den beiden belgischen Schäferhunden der Polizei den nötigen Respekt haben, denn von Uschi und Luc war im Zivilwagen nichts zu hören.

Im Dunkeln ist gut munkeln. „Bei Einbruch der Dunkelheit haben wir hier an der Kreuzung das Problem, dass viele junge Leute versuchen, über die Straße zu gehen, ohne zu gucken“, erklärt Hermann. „Besonders, wenn die stark alkoholisiert sind, müssen wir die vor sich selber schützen, damit die bei dem verstärkten Pkw-Aufkommen nicht zum Unfallopfer werden“, schildert er.

Einen Sack Flöhe hüten. „950 von 1000 sind vermutlich völlig okay“, sagt Hermann. „Es gibt aber immer Störenfriede, die sich an keine Regeln halten und ihre gute Kinderstube vergessen“, weiß er aus seiner Berufserfahrung. „Sehr junge Leute, stark alkoholisiert, werden ausfallend ohne Ende“, ist er verärgert.

Die Kehrseite der Medaille. „Wenn ich das sehe, dass Leitpfosten rausgezogen werden, das ärgert mich – das ist auch strafbar. Zwei haben wir erwischt, die kriegen eine Anzeige“, sagt Wilke von der Polizeistation Ankum.

Des einen Leid, des anderen Freud. Der Spaß von Hunderten bedeutet für die wenigen Polizeibeamten viel Arbeit, für junge Beamte wie die Polizeikommissarin Sibbing ebenso wie für lang gediente wie Polizeihauptkommissar Harald Nehls. „Seit 11.30 Uhr sind wir jetzt auf der Straße“, sagt Detlev Laumeyer gegen 21.15 Uhr. „Zusammengekommen sind dabei eine Unfallaufnahme, eine Widerstandshandlung, eine Körperverletzung, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und fünf Platzverweise“, zählt der Kriminalhauptkommissar auf. „Hinzu kommen kleine Rangeleien“, sagt der Einsatzleiter. An Feierabend ist für den 56-Jährigen noch nicht so schnell zu denken: Auf der Dienststelle warten noch Schreibarbeiten auf ihn.