Bersenbrück. Pfarrer Jan Wilhelm Witte hat ein Treffen der ehrenamtlichen Helfer der Übernachtungsstelle Bersenbrück und der hauptamtlichen Mitarbeiter in der Ambulanten Wohnungslosenhilfe des Caritas-Verbandes besucht.

In einem regen Austausch wurde die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer in der Übernachtungsstelle vorgestellt und über die Erfahrungen und Beweggründe der Helfer für dieses Engagement gesprochen. Alle waren sich einig, dass diese Art der Unterstützung nicht nur den Betroffenen, sondern auch den Helfern eine Bereicherung im Leben bietet. „Man wird wieder geerdet“, sagte eine ehrenamtliche Helferin. Pfarrer Jan Wilhelm Witte berichtete ebenfalls über seine Erfahrungen und Begegnungen mit wohnungslosen Menschen. Ihm sind der Austausch und das soziale Miteinander sehr wichtig. Es wurden Möglichkeiten der Zusammenarbeit sowie der Werbung neuer Ehrenamtlicher überlegt. Mit in das Gespräch eingebunden waren auch Mareike Wübbel und Sonja Drehlmann vom Freiwilligenengagement und der Sozialpastoral.

Gespräche vermitteln Wärme und Respekt

Die Übernachtungsstelle Bersenbrück bietet wohnungslosen Frauen, Männern und auch Paaren, die ohne festen Wohnsitz umherziehen, eine kurzfristige, provisorische, jedoch menschenwürdige Unterkunft, die ihnen das Überleben auf der Straße erleichtert. Der Zugang zum Hilfeangebot der Übernachtungsstelle wird durch einen Kreis ehrenamtlicher Helfer gewährleistet. Die Ehrenamtlichen öffnen die Übernachtungsstelle täglich zu einer festgelegten Zeit. Neben organisatorischen Tätigkeiten wie Herausgabe von Bettwäsche und Handtüchern oder Ausfüllen eines Aufnahmebogens liegt der Schwerpunkt der ehrenamtlichen Arbeit darin, sich etwas Zeit für die wohnungslosen Menschen zu nehmen. Ein kurzes Gespräch vermittelt menschliche Wärme und Respekt, was die Betroffenen auf der Straße oftmals nicht erleben.

Erfahrungen mit Kollegen austauschen

Derzeit übernimmt jeder einzelne Helfer etwa vier Mal pro Jahr jeweils eine Woche den Dienst an der Übernachtungsstelle. Im Rahmen einer im Abstand von zwei Monaten stattfindenden Dienstbesprechung mit den hauptamtlichen Mitarbeitern der Wohnungslosenhilfe hat der Helferkreis die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen. Derzeit ist der Kreis der Ehrenamtlichen erheblich geschrumpft, sodass dringend neue engagierte Helfer gesucht werden, die sich eine Mitarbeit in der Übernachtungsstelle vorstellen können. Wer Interesse hat, kann sich beim Caritas-Verband Bersenbrück unter Telefon 05439/94230 melden. Ansprechpartnerin ist Maria Drochner, Fachbereich Ambulante Wohnungslosenhilfe, Durchwahl 942320 oder per E-Mail: MDrochner@caritas-os.de.