Spaziergang mit Musik: In Ankum sammelten sich am Maitag rund 900 Jugendliche und Erwachsenen zum Marsch nach Kettenkamp. Foto: Björn Thienenkamp

Ankum. An die 900 junge Leute haben sich am Maifeiertag gegen Mittag in Ankum an der Tankstelle Berling versammelt, um mit Getränken, Knabbereien, mit Grill und Disco-Bollerwagen Richtung Kettenkamp zu ziehen. Die Polizei war bei diesem traditionellen Maigang vorrangig Beschützer statt Spielverderber.