Der Hünenweg

Der neue Hünenweg führt von Osnabrück nach Meppen, ist rund 150 Kilometer lang und kann in sechs Etappen erwandert werden. Die Route deckt sich in weiten Teilen mit dem Friesenweg, der 2008 in Hünenweg umbenannt worden war. Er führt auch durch die Ankumer Höhen als nördlichen Ausläufer des Wiehengebirges und lässt die Wanderer viele Highlights der Region entdecken. Dazu gehören steinerne Zeugen unserer Vorfahren, die 3000 bis 3500 vor Christi Geburt aus den Megalithen der Eiszeit ihre Grabstätten gebaut haben. Bis Ende 2018 wird das niederländische Museum Hunebedzentrum in Borger renoviert und der Hünenweg weiter ausgebaut. alü