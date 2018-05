Bersenbrück. In der Tat, es wird Frühling: Diebe stahlen Gartenmöbel aus einem Markt in Bersenbrück, meldet die Polizei.

Der Meldung nach haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag Gartenmöbel vom Gelände des Sonderpostenmarktes an der Straße Am Tüv im Gewerbegebiet West gestohlen. Die Täter kletterten über den hohen Zaun im rückwärtigen Bereich des Geländes und nahmen sieben Dreibeinliegen und zwei Gartenstühle mit. Wer Hinweise in der Sache machen kann, insbesondere zum Fahrzeug der Täter, ruft bitte bei der Bersenbrücker Polizei an. Telefon: 05439-9690.