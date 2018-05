Bersenbrück. Das Reggae Jam in Bersenbrück feiert vom 3. bis zum 5. August 2018 seine 25. Auflage. Der Veranstalter des Festivals hat bereits einige Acts veröffentlicht.

Auch dieses Jahr können sich Reggaefans auf das Festival Reggae Jam im Klosterpark in Bersenbrück freuen. Interessierte sollten sich den Zeitraum von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. August 2018 freihalten.

Der Veranstalter hat bereits einige Acts veröffentlicht, auf die sich die Besucher freuen können:

Für das Festival bestätigt, wurde der jamaikanische Reggaesänger Capleton (bürgerlicher Name: Clifton George Bailey III). Der Sänger wurde am 13. April 1967 in Islington, Jamaika geboren. Er begann seine Karriere 1990 als Reggae- und Dancehall-Deejay und wurde vor allem durch das Lied „Tour“ und die Hymne „Jah Jah City“ bekannt.

Auch der jamaikanische Reggae- und Dancehall-Sänger Cocoa Tea (bügerlicher Name: Calvin George Scott) hat sich angekündigt. Der Sänger wurde am 3. September 1959 in Kingston, Jamaika geboren. Cocoa Tea veröffentlichte einige Hitsingles wie „Rocking Dolly“, „I Lost My Sonia“ oder „Tek weh yuh gal“. Cocoa Tea hatte sich bereits zweimal für das Reggae Jam angekündigt, ist dann aber doch nicht erschienen.

Festivalbesucher können sich außerdem auf den Reggaesänger Samory I (bürgerlicher Name: Samory-Tour Frazer) freuen. Er wurde am 21. November 1989 geboren und hatte Erfolge mit den Liedern „Take me Oh Jah“ oder „African Daughter“. Im Jahr 2017 veröffentliche er sein erstes Album „Samory I – Black Gold“.

Auch die Band Klub Kartell wird beim Reggae Jam vertreten sein. Die Band wurde im Jahr 2016 gegründet und besteht aus den Mitgliedern Dellé, Ganjaman, Jahcoustix und Sebastian Sturm. Dellé ist einer der Frontmänner der Gruppe Seed, Ganjaman ist ein deutschsprachiger Reggae-Künstler. Auch Jahcoustix ist ein Reggae-Interpret. Sebastian Sturm ist seit 2006 ein Bestandteil der europäischen Roots Reggae Szene.

Der britische Reggae-Sänger und Songwriter Bitty McLean (bürgerlicher Name: Delroy McLean) gibt sich beim Reggae Jam die Ehre. McLean wurde am 8. August 1972 in Birmingham geboren. Mit seiner Debütsingle „It Keeps Rainin`(Tears from My Eyes) gelang ihm 1993 der Durchbruch. Später feierte er Erfolge mit den Singles „Pass It On“ und „Here I Stand“. Bei Reggae Jam tritt McLean mit Sly & Robbie & The Taxi Gang auf. Sly & Robbie ist ein jamaikanisches Musiker- und Produzenten-Duo. Das Duo besteht aus dem Schlagzeuger Sly Dunbar und dem Bassisten und Keyboarder Robert Shakespeare.

Beim Reggae Jam auftreten wird auch die Reggae-Sängerin Nkulee Dube. Die Sängerin ist die Tochter des südafrikanischen Reggea-Sängers Lucky Dube. Der Künstler wurde am 18. Oktober 2007 in Johannesburg von Unbekannten auf offener Straße erschossen. Am 3. August 2018 (an diesem Tag wäre Lucky Dube 54 Jahre alt geworden) spielt seine Tochter Nkulee eine Show beim Reggae Jam in Ehren an ihren Vater. Die Sängerin wird mit den populärsten Hits ihres Vaters auftreten wie „Blessed is the Hand that Giveth“, „Slave“ und „Born to Suffer“.

Freuen dürfen sich die Besucher auch auf den jamaikanischen Reggae-Künstler Konshens (bürgerlicher Name: Garfield Spence). Der Sänger wurde am 11. Januar 1985 in Kingston, Jamaika geboren. Sein erstes Solo-Album „Real Talk“ erschien im Jahr 2010. Zusammen mit seinem älteren Bruder Delus bildet er seit 2005 das Duo Sojah.

Die Reggae-Band New Kingston aus New York wird ebenfalls beim Reggae Jam 2018 vertreten sein. Die Band besteht aus den Brüdern Courtney M Panton, Tahir Panton, Stephen Suckarie und ihrem Vater Courtney „Fadah P“ Panton. Das erste Album „In the Streets“ veröffentlichte die Band im Jahr 2010. Die Band kombiniert in ihrer Musik Reggae, R&B, Dancehall und Hip Hop.

Auch der Reggae-Sänger Johnny Osbourne (bürgerlicher Name: Errol Osbourne) kommt nach Bersenbrück. Er wurde 1948 in Jamaika geboren und hatte in den 1970ern und 1980ern seinen Karrierehöhepunkt. Seine größten Hits waren „Buddy Bye“ „Ice Cream Love“ und „Water Pumping“. Beim Reggae Jam wird Osbourne mit Sly & Robbie & The Taxi Gang auftreten.

In den nächsten Wochen sollen nach Angaben des Veranstalters weitere Acts bekannt gegeben werden.

Quelle: www.reggaejam.de