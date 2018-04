Streuobstwiese in Ankum wird „aufgemotzt“ MEC öffnen

Freiwillige pflanzten eine Wildstrauchhecke auf der neuen Streuobstwiese des Heimatvereins Ankum. Foto: Karl Wanstrath

Ankum. Im Herbst 2017 legte der Heimatverein Ankum am Kettenkamper Weg etwas außerhalb des Ortes ein Streuobstwiese an. Freiwillige pflanzten dort jetzt zusätzlich eine Hecke aus 250 einheimischen Wildsträuchern an. Kopfweiden und einen 600 Quadratmeter großen Blühstreifen.