Eggermühlen. Am 10. März 2018 beteiligt sich die Landjugend mit dem Heimatverein an der Awigo-Umweltaktion. Diese sowie weitere Veranstaltungen teilte die Landjugend bei ihrer jüngsten Jahreshauptversammlung mit.

Zudem gab es bei der Landjugend Eggermühlen Änderungen und Umbesetzungen in den Reihen des Vorstands. Neben dem Aufstellen des Maibaums am 30. April sowie der Veranstaltung „Wir warten auf`s Schützenfest“ steht am 25. August wieder das Sommernachts-Open-Air an. Aber auch das Binden einer Erntekrone, die Mitgestaltung des Erntedankgottesdienstes sowie der KLJB-Ehrenamtstag am 1. September stehen auf dem Programm. Auch ein Oktoberfest ist geplant.

Änderungen und Umbesetzungen

Nach den Vorstandswahlen setzt sich die Landjugendspitze wie folgt zusammen: Vorsitzende Anne-Lena Klune, stellvertretender Vorsitzender Lars Berling, Kassierer Jan-Luca Hömer, 2. Kassierer Matthias Wernsing, Schriftführerin Frederike Hömer, stellvertretende Schriftführerin Annika Senff, Getränkewart Enno Hellmann, stellvertretender Getränkewart Henning Dobelmann, Fahnenträger Ann-Kathrin Klune, Emily Landwehr und Jonas Hömer. Beisitzer Lukas Meyer zu Brickwedde, Jan Meyer zu Brickwedde und Lennart Kallweit.