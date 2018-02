Weinfachgeschäft„Cabinet“ bleibt in Bersenbrück MEC öffnen

Bleibt in der Otto-Hahn-Straße in Bersenbrück: Das Weinfachgeschäft „Cabinet“. Foto: Thomas Oeverhaus

Bersenbrück. In der kommenden Woche gehen die Markenrechte des Bersenbrücker Spirituosenherstellers Wollbrink an die Firma Schwarze und Schlichte aus Oelde über (wir berichteten). Doch während in den Produktions- und Abfüllstätten demnächst die Arbeit ruht, bleibt das Weinfachgeschäft „Cabinet“ weiterhin bestehen.