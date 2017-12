Inventar komplett zerstört Lagerhaus brennt in Quakenbrück aus

Lagerhaus brennt in Quakenbrück aus MEC öffnen

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Donnerstag ein kleines Lagerhaus in Quakenbrück löschen. Foto: NWM-TV

Quakenbrück. In einem als Lager genutzten Schuppen in Quakenbrück ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie es dazu kam, ist noch unklar.