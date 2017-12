Fanclub spendiert T-Shirts Hasetalschule Quakenbrück trägt jetzt das Drachen-Logo

Quakenbrück. Vertreter des Fanclubs Dragonfire überbrachten für die Schüler der Hasetalschule Quakenbrück einen Karton voller Original-T-Shirts der Artland Dragons – farbenfroh und mit dem Logo der erfolgreichen Bundesligamannschaft versehen.

Michael von Heine, Hiltrud Krause und Dina Tegtmeyer waren die „Abgesandten“ des ältesten Quakenbrücker Basketball-Fanklubs, die bei den Schülern der Hasetalschule für Staunen sorgten. „Wir hatten diese Aktion schon sehr lange geplant, da wir einen Teil der Bestände aus BBL-Zeiten reserviert hatten“, erklärte Tegtmeyer. „Und jetzt passte der Termin optimal.“ Tatsächlich kam die Überraschung kurz vor dem Fest besonders gut an. „Die haben sich ausnahmslos alle sehr gefreut“, bestätigte Schulsozialarbeiterin Sylvia Blaschczok, die in die Idee eingeweiht war. Auch Rektorin Ute Mährlein bedankte sich bei der Dragonfire-Delegation. Ehrensache, dass die Shirts sofort übergestreift wurden – und dass beim Spiel am 6. Januar (19.30 Uhr) in der Artland Arena gegen Wolfenbüttel bestimmt einige Fans mehr als sonst die Drachen anfeuern werden.