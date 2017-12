Team sucht dringend Verstärkung Leitung von Quakenbrücker Pflegeheim dankt ehrenamtlichen Helfern

Quakenbrück. Mit einer Adventsfeier bedankten sich Geschäftsführer Joachim Minneker und Pflegedienstleiter Dirk Tschritter vom St.-Sylvester-Stift bei den 16 Ehrenamtlichen des diakonischen Altenpflegeheims für ihren engagierten Einsatz.

Viel Spaß hatten die Mitarbeiter beim Schrottwichteln, bei dem es neben Präsenten vom St.-Sylvester-Stift auch viele Überraschungen gab. Wie Marlene Macke vom Sozialen Dienst informierte, wird im Bereich Ehrenamt dringend Nachwuchs gesucht. „Wir heißen Interessierte gerne auch mit eigenen Ideen sowie zur Begleitung bei unseren Großveranstaltungen oder bei der Zeitungs- und Männerrunde herzlich willkommen“, hofft Macke auf weitere Unterstützung bei ihrer Arbeit.

Eine Aufgabe mit Verantwortung

„Ich bin ein Mal pro Woche im Stift, um mit den Senioren altes Liedgut zu pflegen“, berichtet Gisela Beckmann, die bereits seit 1998 Bewohner betreut. „Auf Wunsch trage ich auch Gedichte und Kurzgeschichten vor, die an alte Sitten und Gebräuche erinnern.“ Das Material dafür finde sie in ihren alten Lesebüchern der evangelischen Volksschule, verrät Gisela Beckmann. Von Kindesbeinen an habe sie viel mit alten Menschen zu tun gehabt. Während eines Praktikums bei Schwester Hanna, der früheren Leiterin des Stiftes, habe sie ein gutes Gefühl für diese Betreuungsaufgaben entwickelt. Mit Beginn ihres Ruhestandes sei sie wieder ins Stift gekommen und habe seitdem viel von den alten Menschen gelernt. Seit 17 Jahren ist Edith Schneider zwei Mal pro Woche zu Gast im Stift, in dem sie die Handarbeitsgruppe mit sechs Personen leitet. Sie bringt die Wolle mit, damit warme Strümpfe, Mützen und Schals gefertigt werden können. „Ich helfe auch, wenn Not am Mann ist und schenke Kaffee bei Festen ein. Dadurch habe ich eine Aufgabe und trage Verantwortung. Ohne Stift könnte ich nicht leben“, gesteht Edith Schneider, die früher 20 Jahre hauptamtlich hier tätig war.

Gemeinschaft mit den Bewohnern

Schon dreizehn Jahre hilft Paula Finke bei Gottesdiensten und steigt zu Karneval in die Bütt. Auch genießt sie die Gemeinschaft mit den Bewohnern. Relativ neu im Team ist Dagmar Irmer mit ihrer beliebten Zeitungsrunde, an der einmal wöchentlich zehn Senioren teilnehmen. „Sie hören gut zu und stellen mir Fragen, sodass wir Themen aus der Region zusammen diskutieren können. „Ganz wichtig sind die ‚schwarze Seite‘ mit den Traueranzeigen und die Horoskope“, erzählt Irmer.

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, sollte sich bei Marlene Macke unter Telefon 05431/ 900 114 melden.