Flucht mit rotem Damenrad Einbrecher erbeutet in Quakenbrücker Lokal Geldkassette

Einbrecher erbeutet in Quakenbrücker Lokal Geldkassette

In der Nacht zu Samstag ist in ein Lokal am Quakenbrücker Marktplatz eingebrochen worden. Symbolfoto: dpa

pm/cg Quakenbrück. In der Nacht zu Samstag ist in ein Lokal am Quakenbrücker Marktplatz eingebrochen worden. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit einem roten Damenrad.