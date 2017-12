Berufsorientierung Aushängeschild Artland-Gymnasium erhält Gütsiegel „Startklar für den Beruf“

Quakenbrück. Das Artland-Gymnasium Quakenbrück (AGQ) ist für seine Angebote im Bereich der Berufsorientierung ausgezeichnet worden. Die Schule gehört zu den fünf Schulen im Osnabrücker Land, die das Gütesiegel „Startklar für den Beruf“ tragen.

„Wir sind stolz auf unseren Fachbereich Wirtschaft, dem es gelungen ist, erneut das Gütesiegel „Startklar für den Beruf“ für unser Gymnasium erhalten zu haben“, wird AGQ-Schulleiter Stephan Keppler in einer Pressemitteilung zitiert. Die Aktionsgemeinschaft Gütesiegel Weser-Ems – Startklar für den Beruf hat das Zertifikat in Osnabrück an fünf Schulen aus dem an Landkreis Osnabrück verliehen. Ulrich Mühlenhoff, Regionalleiter der Aktionsgemeinschaft, und Olaf Piepenbrock, Vorsitzender des Industriellen Arbeitgeberverbandes Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (IAV), nahmen die Auszeichnung vor.

Jury lobt durchdachte Konzeption

Die Jury bezeichnete die von der Schule vorgestellte Konzeption als durchdacht, den Bedürfnissen der Schüler angepasst und den Anforderungen der Wirtschaft angemessen. Ein Aushängeschild des AGQ sei heute insbesondere die Berufsorientierung, deren Kernpunkt die Kooperation mit den Betrieben des regionalen Wirtschaftsraumes bilden. Hier sei ein vorbildliches Netzwerk aufgebaut worden. Die Kooperationen gestalte sich unkompliziert, zeitnah und den jeweiligen Bedürfnissen angepasst, hieß es in der Laudatio.

Auszeichnung für die Schule

Quakenbrücks Bürgermeister Matthias Brüggemann und Hubert Schwertmann, Lehrer am Artland-Gymnasium Quakenbrück und stellvertretender Bürgermeister der Samtgemeinde Artland, nahmen gemeinsam mit der Delegation des Artland-Gymnasiums an der Feierstunde zur Verleihung des Gütesiegels teil. Beide zeigten sich hocherfreut über die Zertifizierung, sei sie doch ein wichtiger Schritt dazu, gute und interessierte Schüler frühzeitig als Fachkräfte für die Region zu interessieren.