Von kitschig bis scheußlich Quakenbrücker Pfarrer sammelt besonderen Baumschmuck

Quakenbrück. Mit einem Geschenk des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler fing die Sammelleidenschaft des Artländer Pfarrers Bernhard Lintker an. Heute hat er eine ganze Kollektion an kitschigem und manchmal sogar scheußlichem Weihnachtsschmuck.

In einem mit Samtstoff ausgelegten Kästchen bewahrt Pfarrer Lintker eine glitzernde Nachbildung des Brandenburger Tores auf. Diesen Weihnachtsschmuck bekam der Geistliche 2009 vom Bundespräsidenten Horst Köhler geschenkt. Damals hat das ZDF die Weihnachtsandacht aus Bremen, dem damaligen Wohn- und Arbeitsort Bernhard Lintkers, übertragen. Zu diesem Anlass war dann auch der Bundespräsident zu Gast in seiner Kirche. Als Dank gab es den Baumschmuck.

Pudel und Schweinchen

Seitdem ist die Sammlung an glitzernden Figuren für den Baum um grüne Hunde, kleine Espressomaschinen, Pudel oder rosa Schweinchen gewachsen.

Im Salon des Pfarrers steht eine über vier Meter große Tanne. Ein normal großer Baum würde in diesem großen Raum eher einem Bonsai ähneln, erzählt Pfarrer Lintker. Sieben Lichterketten hat er in den Baum gehängt, eine Vielzahl an großen goldenen Kugeln und dann, nach und nach, die besonderen Fundstücke, zumeist Mitbringsel von Freunden und Kollegen.

Er weiß selbst gar nicht mehr genau, was sich in den ganzen Kisten mit dem Weihnachtsbaumschmuck genau befindet. Aus ihnen kramt er alles Mögliche hervor: Einige Holzsterne sind dabei, ein Miniaturschaukelpferd oder die Heilige Lucia. Diese kleine Figur hat er sich im Sommer selbst aus Schweden mitgebracht. „Sie wird immer mit einem Lichterkranz dargestellt“, erzählt er. „Hier gibt es nicht nur scheußlichen Schmuck, einige Teile sind wirklich schön“, findet der Pfarrer. Neben dem kunterbunten Hahn mit den Tanzschuhen verschwindet die Lucia jedoch etwas.

Ein bisschen Kitsch

Aber an Weihnachten habe er nichts gegen ein bisschen Kitsch, sagt Bernhard Lintker. Ein weiteres Exemplar aus dieser Reihe ist die blaue Kugel, die ihm sein Diakon aus dem Wallfahrtsort Lourdes mitgebracht hat. Auf Knopfdruck fängt sie an zu blinken. Der Schmuck, der am weitesten gereist ist, kommt aus Indonesien. Dabei handelt es sich um einen Kranich, hergestellt aus der Falttechnik Origami, in einer durchsichtigen Kugel.

Obwohl Pfarrer Bernhard Lintker an Heiligabend kaum zu Hause ist – schließlich muss er arbeiten –, wird er doch spätestens am zweiten Weihnachtsfeiertag mit der Familie gemeinsam im Salon essen und dabei den Baum bewundern können. Alleine für das Schmücken der großen Tanne hat er immerhin über drei Stunden benötigt.

Und was ist sein Lieblingsteil aus der Sammlung? Ganz eindeutig, das Brandenburger Tor des Bundespräsidenten, mit dem alles begann.