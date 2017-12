Interview mit Karl-Heinz Wellinghorst Artländer Bauhofleiter über Schnee, Eis und glatte Straßen

Quakenbrück. Am 21. Dezember ist Winteranfang. In dieser Jahreszeit hat Karl-Heinz Wellinghorst besonders viel Arbeit. Bei Eis und Glätte muss der Leiter des Bauhofes der Samtgemeinde Artland für freie Straßen sorgen. Dann ist er auch mit dem großen Schneepflug unterwegs. Das Fahren auf spiegelglatten Straßen gehe nicht ohne Vorsicht und Erfahrung, berichtet Karl-Heinz Wellinghorst im Interview.

Das Interview im Wortlaut:

Herr Wellinghorst, wie oft im Jahr sind Sie mit dem Schneepflug im Einsatz?

Das ist ganz schwierig zu beantworten. Das hängt natürlich von der Wetterlage ab. Wenn wir nur Eis und Glätte haben, kommt der Schneepflug nicht zum Einsatz, dann fahren wir mit dem Streuwagen den regulären Winterdienst. Meistens geht es mit dem Schnee Ende Dezember/ Anfang Januar richtig los und es ist oft Mitte März etwa vorbei.

Dieses Jahr kam der Schnee schon Mitte Dezember. Damit hat ihre Einsatzzeit also besonders früh begonnen?

Am Sonntag, 10. Dezember, fing es kräftig an zu schneien, da musste ich montags und dienstags mit dem Pflug auf die Straße. Das war außergewöhnlich früh im Jahr.

Was war das für ein Einsatz?

Da kamen alle unsere Maschinen zum Einsatz: der große Schneepflug, der Streuer mit Schlepper und zwei kommunale Schlepper mit Pflug für die Rad- und Gehwege. Wir haben für die Stadtstraßen und Schulbuswege sieben Stunden benötigt.

Und sie dürfen mit dem großen Schneepflug los?

Ich fahre seit 1987 den „Großen“. Das heißt aber nicht, dass ich im Winter keinen Urlaub machen oder nicht auch mal krank werden darf. Dann springen die Kollegen ein. Für den Schneepflug braucht man keinen besonderen Führerschein. Ich selbst habe noch den alten, mit Klasse zwei, mit dem ich fast alles fahren darf.

Wie früh müssen Sie dann morgens aufstehen?

Wenn es richtig geschneit hat und der Schnee auch liegen bleibt, kann es sein, dass ich schon mal um 2 Uhr aufstehe, sodass ich zum Berufsverkehr die Straßen frei habe.

Wer beschwert sich eher, die Autofahrer, die Radler oder die Fußgänger?

Wir haben kaum Beschwerden. Die Autofahrer freuen sich, wenn die Straßen frei sind. An den ersten zwei Tagen oder an Weihnachten freuen sich alle über den Schnee, aber sobald sie wieder arbeiten müssen, wollen alle freie Straßen haben. Aber es ist natürlich so, dass ich den Schnee nicht mitnehmen kann, irgendwo muss ich den lassen. Er sollte sich dann im besten Fall auf einen Teil der Straße, auf die Gosse und nur zum Teil auf dem Radweg verteilen, sodass alle Verkehrsteilnehmer sich fortbewegen können. Ideal wäre dann noch, wenn die Bürgerinnen und Bürger den Schnee beim Gehwegräumen nicht auf die Straße, sondern auf die Gosse beziehungsweise soweit möglich auf dem privaten Grundstück lagern. Das wäre für uns eine große Unterstützung.

Hatten Sie schon einen Unfall?

Zum Glück ist in all den Jahren, die ich mit dem Pflug unterwegs bin, noch nichts passiert. Einmal, vor Jahren, hatten wir einen Auffahrunfall, da ist ein anderes Auto auf den Schneepflug aufgefahren, aber das war auch schon das einzige. Obwohl wir nur mit 30 bis maximal 50 Kilometer pro Stunde unterwegs sind, fahren wir natürlich auf spiegelglatten Straßen. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Eine gute Portion Erfahrung gehört dazu.