70-Jahr-Feier Erna Schabiewsky unterhält Badberger Landfrauenverein

Badbergen/Gehrde. Heiter-besinnlich feierten die Badberger Landfrauen ihren 70-jährigen Geburtstag im festlich geschmückten Saal der Gaststätte Hölschermann.

In einer Rückschau ließ die Vorsitzende Renate Schöne-Warnefeld die Geschichte der Landfrauen passieren, während die bekannte Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer aus Iserlohn Gäste und Teilnehmer mit ihrem Programm „Hier stehe ich. Ich kann auch anders“ begeisterte. Die Bläsergruppe „Querblechein“ begleitete die adventlichen Lieder. Mit einer Spendensammlung wollen die Landfrauen das Projekt der Frühförderung Regenbogen „Traumfänger-Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche“ in Ankum unterstützen.

Wissbegierig und voller Tatendrang

Die Vertrauensfrauen hatten den Saal mit selbstgebastelten Sternen und Gestecken geschmückt sowie Weihnachtstorten serviert. „Die Thematik hat sich verändert, aber wissbegierig und voller Tatendrang sind wir auch heute, wenngleich es doch ganz andere Angebote gibt“, verwies Schöne-Warnefeld auf die heutigen Möglichkeiten der Landfrauen, sich auf landes- und bundespolitischer Ebene für die Belange der Frauen auf dem Land einsetzen zu können. Sie reflektierte anerkennend die Anfänge der Landfrauenbewegung, als die ostpreußische Gutsfrau Elisabeth Boehm 1898 den ersten landwirtschaftlichen Hausfrauenverein gründete. Aus diesen Anfängen seien nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten Landfrauenvereine auch in der Region entstanden. Am 16. September 1947 hätten sich die Badberger Landfrauen dieser Bewegung angeschlossen, die bundesweit 550.000 Mitgliedern umfasse. Schöne-Warnefeld stellte das Jahresprogramm 2018 vor. Sie lud die Anwesenden am Dienstag, 16. Januar, um 19 Uhr zum Reiserückblick im Bonhoefferhaus ein.

Kaffee aus der Luthertasse zu Schwarzwälder Kirschtorte

Anzeige Anzeige

Fast zwei Stunden unterhielt Ulrike Böhmer als Erna Schabiewsky ihr Publikum mit kabarettistischen Spitzen, die auf beide christliche Kirchen abzielten. Denn schon als kleines, katholisches Mädchen hatte sie die volle Weihrauchdröhnung inhaliert, welche sich in ihre Darmwand „reingekrallt“ habe. Auch wenn sie deshalb nicht viel Ahnung von Luther hätte, vergnüge sie sich gern mit dem Luther-Quietscheentchen in der Badewanne und schlürfe mit Vorliebe Kaffee aus der Luthertasse zu Schwarzwälder Kirschtorte und Eierlikör. Schabiewsky outete sich schließlich als totaler Ökumene-Fan, der den Papst Franziskus am liebsten als Nachfolger von Luther sehen würde. Denn schon die Heilige Elisabeth habe Luther auf der Wartburg versteckt, damit er die Bibel ins Deutsche übersetzen konnte.

Ökumenischer Bibelkreis?

Viel Applaus zollte das Publikum für Böhmers finalen Ratschlag an die anwesenden Pastoren Werner Guhl-Krafft und Stefanie Lohmann, zum Ende des Reformationsjahres einen ökumenischen Bibelkreis zu gründen.