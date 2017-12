An der Niedersachsenstraße Badbergen schafft neue Gewerbeflächen

Badbergen/Quakenbrück. Die Gemeinde Badbergen schafft neue Gewerbeflächen: „Gefühlt“ liegen sie in Quakenbrück.

Weil der Burgmannstadt geeignete Flächen fehlten, stellte Badbergen vor Jahren Grundstücke an seiner Grenze zur Verfügung, auf denen nach dem Bau der Niedersachsenstraße eine lebhafte Entwicklung einsetzte. Nun lägen der Samtgemeinde Artland weitere Anfragen nach Grundstücken vor, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Badbergen. Deshalb soll nun eine Fläche erschlossen werden im Winkel von Hindenburgstraße und Niedersachsenstraße. Es geht um fünf Grundstücke zwischen 2000 und 3000 Quadratmeter Größe. Eine Stichstraße mit Wendehammer soll sie zugänglich machen.

Für die Straße muss der Bebauungsplan geändert werden. Einstimmig startete der Badberger Gemeinderat das Verfahren, obwohl das Gelände „fast in Quakenbrück liegt“, scherzte Holger Wehrmann (FDP). „Das straft alle Lügen, die behaupten, dass Badbergen keine Gewerbeflächen mehr hat,“ erklärte Michael Szymanski (SPD).