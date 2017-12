Von William Turner inspiriert Gemäldeausstellung im Quakenbrücker Fachwerkhaus

Quakenbrück. In dem von Michael Abeln restaurierten Fachwerkhaus am Marktplatz in Quakenbrück hat der Renslager Künstler Norbert Arlinghaus eine Ausstellung organisiert. Außer eigenen Werken zeigt Arlinghaus Bilder von Titus D. Schulze.

Warum nicht? Das Fachwerkhaus am Marktplatz in Quakenbrück hat Michael Abeln wunderbar hergerichtet, die Geschäftsräume im Erdgeschoss stehen aber noch leer. Das ist doch ideal für eine Zwischennutzung, sagte sich Norbert Arlinghaus und organisierte innerhalb von fünf Wochen eine Ausstellung. Die zeigt nun Bilder des Renslager Künstlers und zugleich Werke des Malers Titus D. Schulze, der viele Jahre in Röpke bei Löningen lebte. Beide pflegen eine Verbundenheit zum britischen Maler William Turner, die ihren Ausdruck auch in der Ausstellung findet. So wie die Ausstellung in den Geschäftsräumen eine Premiere war, so war sie es auch für Emma Weiss, die als stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Quakenbrück die Begrüßungsrede hielt. Ein bisschen aufgeregt sei sie schon, sagte sie freimütig heraus, sprach über die Kunst, die die Menschen schon immer begleitet habe, erzählte über ihre eigenen Erfahrungen in der Familie und zitierte den Maler Paul Gauguin, der gesagt habe, dass Kunst die „verrückte Suche nach Individualität“ sei.

„Die verrückte Suche nach Individualität“

Sicher geht es bei Norbert Arlinghaus und Titus D. Schulze nicht um „die verrückte Suche nach Individualität“, aber es geht allemal um die Suche nach dem eigenen Weg. Das belegt beispielsweise das Projekt „365 Tage, 365 Bilder“ von Norbert Arlinghaus, der gebürtig aus Dinklage kommt, und in Münster Grafik-Design studiert hat. In 365 Tagen hat er 365 Zeichnungen – mal 12x 12 Zentimeter groß, mal 10x 21 Zentimeter groß – mit Ölpastellstiften gefertigt. Aus diesen Ideenskizzen entwickelte er schließlich das „Phönix-Projekt“ – großformatige Bilder auf einem Untergrund aus Asche – zugleich Symbol für einen Neuanfang, eben für einen eigenen Weg. Im Gegensatz zu den Ideenskizzen löste sich Norbert Arlinghaus dabei von klar erkennbaren Strukturen. Die Konturen schwanden, die Farben dominierten – inspiriert von William Turner, der 1775 in London zur Welt kam und der auch seinen eigenen Weg ging, sich in einer Zeit vom rein Gegenständlichen löste, als das noch nicht üblich war.

Viel Platz für den Himmel über der Landschaft

Auch Titus D. Schulze ist dem britischen Maler zugetan. 1939 in Magdeburg geboren, nach Stationen unter anderem in Berlin und Hindeloopen in den Niederlanden heute in Dannenberg im Wendland lebend, hat er sich in einer Zeit der Landschaftsmalerei zugewandt, in der diese eigentlich als altbacken galt – in den bewegten 70er-Jahren. Er hauchte diesem Genre neues Leben ein und war – wie es in Bewertungen zu seinem Werk heißt – richtungsweisend in seiner Zeit. Dabei nahm der Himmel über der Landschaft in all seinen Stimmungen immer viel Raum in seinen Bildern ein, wie sich auch in der Ausstellung im Abeln-Haus feststellen lässt. Aber wie kam Titus D. Schulze nach Röbke, um dort ein verfallenes Fachwerkhaus zu renovieren? Der Natur wegen, der er nahe sein wollte – näher, als das in Berlin je hätte möglich sein können. Zugleich unternahm Titus D. Schulze immer wieder Reisen, die ihn beispielsweise nach Frankreich, Spanien, Griechenland, Ägypten oder Sylt führten. Immer sei er dabei Einzelgänger geblieben und nicht vom Kunstmarkt zerschlissen worden, heißt es.

Bilder noch bis zum 17. Dezember zu sehen

All dem können die Gäste im Abeln-Haus jetzt nachspüren. Bei der Eröffnung der Ausstellung war Titus D. Schulze zwar nicht dabei, dafür aber seine Schwägerin Joshy Oelkers, über die Norbert Arlinghaus wiederum auf die Bilder von Titus D. Schulze aufmerksam geworden ist. Er habe sie zum ersten Mal im Hause Oelkers gesehen, erklärt er. Nun also kreuzen sich für kurze Zeit zwei künstlerische Wege. Die Ausstellung ist noch bis zum 17. Dezember zu sehen. Die Öffnungszeiten: freitags von 10 bis 14 Uhr, samstags von 11 bis 14 Uhr, sonntags von 11 bis 16 Uhr. Weiterhin sind Termine nach Absprache möglich. Kontakt: Joshy Oelkers (Telefon 05431/904163) oder Norbert Arlinghaus (Telefon 0157/55209853).