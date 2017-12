Geschenke aus Papier und Beton Adventsbasar in der Hasetalschule Quakenbrück

Quakenbrück. Jetzt kann das Weihnachtsfest kommen: Bastelgeschenke aus Pappe, Papier und sogar Beton sowie selbst geschmiedete kleine Kunstwerke aus Metall boten Schüler der Hasetalschule Quakenbrück auf ihrem Adventsbasar an.

Mit viel Einsatz und Begeisterung war all das in der Projektwoche vorbereitet worden. Das absolute Highlight: Die Tanzschule Hull aus Osnabrück hatte einen kompletten Kurs spendiert, der in einer Tanzshow am Basartag seinen krönenden Abschluss fand. „Die Tanzschule Hull hat tolle Aktionen in unsere Schule gebracht. Die ganze Woche war einfach mal völlig anders – kein Arbeiten wie sonst im Klassenverband, sondern mit anderen Schülern zusammen“, erklärte Rektorin Ute Mährlein. So war es nur allzu verständlich, dass die Hasetalschule brummte wie ein Bienenhaus. Leckerer Kuchen von den Eltern, Mitmachaktionen und Bastelangebote: Es blieb kein Wunsch offen. Das Geld saß locker – zum Glück, schließlich sollte ja etwas für den guten Zweck übrig bleiben.

Riesenbeifall für die Tanzshow

Dass auch Geschenke, die mit Hammer und Amboss gefertigt wurden zum Angebot gehörten, war etwas ganz Besonderes. Ein Schmied hatte den Kindern direkt vor Ort die Grundbegriffe beigebracht, erzählte Konrektor Georg Feldhaus. Viele hätten den Wunsch geäußert, „ein Herz für Mama“ zu schmieden. Auch lernschwächere Schüler könnten auf diese Weise handwerkliche Fähigkeiten beweisen. Kein Wunder also, dass Lehrkräfte, Mütter und Väter am Basartag genauso begeistert waren wie die Kids und sich spendabel zeigten. Riesenbeifall gab es für die Tanzshow im Foyer, auch für die professionelle Tanzlehrerin, die den Schülern und Schülerinnen – aufgeteilt in zwei Altersgruppen – in einem viertägigen „Crashkurs“ all das beigebracht hatte.