Aus Zwei wird Eins Sparkassenfiliale Nortrup offiziell eröffnet

Symbolische Schlüsselübergabe in der neuen Nortruper Sparkassen-Filiale (von links): Helmut Tolsdorf (Verwaltungsratsvorsitzender), Sparkassenvorstand Lars Pfeilsticker, Bernd Heinemann, Klaus Meyer, Jörg Albersmann und Frederic von Hammerstein. Foto: Mirko Nordmann

Nortrup. Wo früher das Bier aus dem Zapfhahn floss, kommen jetzt Euroscheine aus dem Geldautomaten. Doch in der neuen Sparkassen-Filiale an der Ankumer Straße 1 in Nortrup erinnert nichts mehr an die frühere Gaststätte Assmann.