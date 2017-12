Gastspiel in der Theaterwerkstatt Kabarettduo Blömer und Tillack am 8. Dezember 2017 in Quakenbrück

Quakenbrück. Am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr bieten Blömer und Tillack Kabarett mit vollem Körpereinsatz und Musik in der Theaterwerkstatt Quakenbrück. Mit ihrem aktuellen Programm „Wir müssen draußen bleiben“ zünden die beiden Kabarettisten ein Feuerwerk an Pointen.

Was ist, wenn wir alle ganz individuell sind, nur einer nicht? Ist der dann drin oder längst schon out? Wer muss freiwillig rein? Und wie schnell ist man raus: Quote, Referendum, Putsch, falsche Sockenwahl. Blömer und Tillack gehen raus, denn draußen ist das Drinnen der anderen Seite. Alles eine Frage der Perspektive. Sicht und Seitenwechsel geben völlig neue Einblicke. Blömer und Tillack sind Meister des Worts. Allein Tillacks Gedanken über das Warten auf den ersten wunderschönen Satz, sich dabei auf dem Klavier begleitend, kommen so unscheinbar daher und enthalten doch so viel – verworfen dies, fallengelassen das, „alles schon gesagt“, die Worte draußen, die Gedanken drinnen. Blömer und Tillack erzählen nicht nur Geschichten, machen nicht nur Kabarett. Sie studierten Sport in Köln und sind Schauspieler. Ihr Programm ist eine Symbiose von Kabarett, Clownerie, Akrobatik und Pantomime. Ausdrucksstark sind ihre Nummern. Sie spielen mit allem, was ihnen zur Verfügung steht: mit Lyrik, mit Prosa, mit Hand und Fuß. Doppeldeutig und hintersinnig ist ihr Witz, der nach dem ersten Lachen einen zweiten, viel tiefgründigeren freilegt.

Herrlich politisch sind sie, ohne die oft so strapazierten Bissigkeit. Mit viel Können und Witz haben sie scheinbar Absurdes aneinandergereiht und durcheinandergewirbelt, abwechselnd mit Pantomime und Wort – und man weiß nicht, was sie besser beherrschen.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro, ermäßigt 13 Euro, bei der Buchhandlung Thoben und der Buchgalerie Artland oder im Internet unter www.theaterwerkstatt-quakenbrueck.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro, ermäßigt 16 Euro.