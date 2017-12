Erfolgreiche Nachwuchszüchter Hohe Qualität bei Artländer Geflügelschau in Badbergen

Badbergen/Quakenbrück. „Kikerikiiii“, schallt es durch die Halle des Badberger Schützenbundes, hat doch der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Quakenbrück und Umgebung zur 88. Allgemeinen Artländer Geflügelschau eingeladen und diese mit der 14. Kreisverband-Stammschau verbunden.

Extra zum Schutz der Tiere vor Zugluft wurde hinter der Tür der Schützenhalle ein Windfang aufgestellt. So sieht man die Vogelschar erst nach einem Gang um die Ecke. Schön gradlinig stehen sie da, die Käfige mit einer großen Auswahl der gefiederten Lebewesen, laden ein zum Entlangschlendern. „Wir zeigen hier Tauben, Puten, Gänse, Enten, große Hühner und Zwerghühner, insgesamt 680 Tiere“, listet Schriftführer Dieter Engebrecht auf. „Die Leute wollen Vielfalt sehen“, sagt der 62-Jährige hinsichtlich der Käfige mit vier Farbschlägen.

Tatsächlich ist der Umfang an Farben und Größen erstaunlich. Einiges hat man schon einmal gesehen, anderes eben nicht. So wie die schwarzen Vögel, die aussehen, als hätten sie die weiße Perücke eines englischen Richters auf dem Kopf. Zwerg-Holländer Haubenhühner Weißhauben schwarz seien das. Mit dem roten Kamm, das sei ein Moderner Englischer Zwergkämpfer, erklärt sein Besitzer, Arno Niesmak aus Bippen.

„Das sind meine Kölner Tümmler“, sagt Johannes Heinrich Lager über zehn weiße Tauben. „Das ist mein schönster Täuber, mit kräftiger Brust, alle Federn geordnet, die Schwanzfedern müssen sortiert sein, der Hals darf nicht zu kurz und nicht zu lang sein“, schildert der Neunjährige seinen etwa gleichaltrigen Yorkie. Mit vier Pokalen ist der junge Quakenbrücker in der Kategorie Tauben aktuell niedersächsischer Jugendmeister geworden.

„Die gehören meiner Schwester Charlotte“, sagt der junge Fachmann über die neun Pfauentauben links daneben. Ja, er kenne das Lied von Hans Hartz, wonach die weißen Tauben müde seien, und weiß, was dran ist: „Ich füttere die Tauben ja auch und abends ab zehn Uhr müssen wir das Licht ausmachen, denn dann fangen die an zu schlafen“. Die Nacht sei jedoch kurz: „Gegen vier Uhr werden die wieder wach, nur wenn sie tagsüber in unserer großen Voliere sehr viel fliegen, brauchen die etwas mehr Schlaf“, weiß der Jungzüchter.

„Wenn wir die nur im Käfig lassen würden, werden die nicht so schön, können sich nicht gut entwickeln, sie brauchen die Natur“, zeigt sich Johannes Heinrich Lager als Nachwuchsexperte. Werden die auch ganz frei fliegen gelassen? „Nein, die würden wiederkommen, aber wir haben Angst, dass sie angegriffen würden“, schildert er beeindruckend kompetent und redegewandt.

„Schön, dass wir nach einem Jahr Zwangspause wieder eine gute Schau bieten können“, sagt Wolfgang Reiners in seiner Begrüßungsansprache. „Ein besonderer Dank geht an Georg Lager für die Westen, in denen wir einheitlich mit unserem Emblem auftreten können“, freut sich der 1. Vorsitzende als Nachfolger von Werner Meier, der nach 30 Jahren im Vorstand aufgehört hat und mit einem Präsentkorb verabschiedet wurde.

„Ich habe eine private persönliche Beziehung, weil mein Vater damals japanische Zwerghühner hatte, die wir als Kinder gewaschen und gefönt haben“, erinnert sich Hubert Schwertmann. „Es wurde 22 mal v für vorzüglich und 40 mal hv für hervorragend vergeben“, gibt der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister das Urteil der Preisrichter wieder. „Die Zucht ist qualitativ hochwertig“, stellt er fest und lobt die Arbeit mit den Jugendlichen.

„Ihr habt hier eine sehr schöne Schau aufgebaut“, urteilt Kreisverband-Jugendleiter Günter Lippold, „damit sollte die Vogelgrippe letztes Jahr abgehakt sein.“