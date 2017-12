Ausverkauftes Konzert im AGQ Salut Salon bringt die Liebe nach Quakenbrück

Quakenbrück. Mit seinem neuen Programm „Liebe“ gastierte das Hamburger Klassikquartett Salut Salon jetzt vor ausverkauftem Haus in der Aula des Artland Gymnasiums. Mit Cello, Geige, Klavier und Gesang loteten die vier Musikerinnen das Thema so virtuos wie überraschend aus.

Ein Abend über die Liebe – sind den vier erst im vergangenen Jahr mit dem Echo ausgezeichneten Künstlerinnen etwa die Ideen ausgegangen, dass sie zu einem derart abgenudelten Sujet greifen? Mitnichten. Denn selbst wenn Angelika Bachmann (Geige), Meta Hüper (Geige), Lynda Anne Cortis (Cello) und Anne-Monika von Twardowski (Klavier) bei der Materialauswahl aus dem Vollen schöpfen können, fördern sie bei ihrem Auftritt im Rahmen der Quakenbrücker Musiktage doch beileibe keine Alltäglichkeiten zutage.

Von Beethoven bis Piazzola

Natürlich fehlt es, wenn es um die großen Gefühle geht, auch bei Salut Salon nicht an Evergreens und Klassikern. Außer Astor Piazzola (Libertango/Regreso al Amor), George Gershwin (Rhapsody in Blue) oder Cole Porter (Let’s fall in Love) präsentieren die vier Damen ihren Zuhörern auch – mal mit Inbrunst, mal mit einem Augenzwinkern, in jedem Fall aber erfrischend unkonventionell arrangiert – was Wolfgang Amadeus Mozart (Reich mir die Hand, mein Leben), Robert Schumann (Romanze für Klavier) und Ludwig van Beethoven (Bei Männern, welche Liebe fühlen) zum Thema Liebe und Leidenschaft beizutragen haben.

Selten gehörte Perlen im Repertoire

Daneben hat das Quartett jede Menge selten gehörte Perlen im Repertoire, wie das mit zerbrechlicher Zärtlichkeit interpretierte georgische Wiegenlied „Nana“ oder die polnische „Tabakiera“, die Meta Hüper voller rauer Sehnsucht in der Stimme singt. Wie ein Cello sich in eine unberechenbare Mordwaffe verwandelt, demonstriert anschließend Lynda Anne Cortis, als sie zu den Klängen eines Krimi-Medleys – unter anderem mit Ausschnitten aus The Streets of San Franzisco, Beverly Hills Cop, Akte X und Ein Fall für Zwei – nach einer tongewalt(ät)igen Auseinandersetzung mit ihren drei Kolleginnen diese (vorübergehend) zum Schweigen bringt.

Anzeige Anzeige

Töne perlen wie Champagner

Doch es dauert nicht lange, da lässt Anne-Monika von Twardowski schon wieder – quicklebendig – feinste Töne wie süffigen Champagner aus ihrem Flügel heraus perlen, während die beiden Geigen und das Cello klagen und jammern, schmachten und säuseln, gurren und turteln. Denn aller Klischees rund um die weithin bekannte Welt aus Herz und Schmerz zum Trotz: „Immerhin kommt schöne Musik dabei heraus“, vermochte nicht nur Angelika Bachmann der Liebe – durch alle Epochen hindurch und über sämtliche Genregrenzen hinweg – dann doch noch etwas abzugewinnen. Das Quakenbrücker Publikum quittierte den Auftritt von Salut Salon mit begeistertem Applaus.