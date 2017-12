Gedränge nicht nur im Gastraum Quakenbrück: Rocksession im „Rostigen Nagel“

Quakenbrück. Eine Rocksession in einer „normalen“ Gastwirtschaft , und das auch noch mit zwei Bands: Geht das überhaupt ? Es ging, und wie. Hautnah vorne an der Mucke, eng nebeneinander an der Theke oder dicht gedrängt stehend bis in den hintersten Winkel ließen sich die Freaks von der Musik der Formationen „WG-Band“ und „Thee Watsons“ mitreißen.

Auch die Nebenräume im „Rostigen Nagel“ an der Goldstraße mussten herhalten. Wer nichts sah, der hörte dafür umso mehr und wartete mit Fassung, bis sich eine Lücke im Pulk der Rock-Liebhaber- und Liebhaberinnen auftat. Ein Experiment war es schon, was Manfred Bertram da in Angriff genommen hatte, aber der Gastwirt, selbst eingefleischter Rock-Experte, hatte vorgesorgt, Tische gerückt, Stühle hinter die Kulissen verfrachtet und sogar seine legendäre Litfaßsäule, mitten im Raum platziert, für diesen Anlass weggeräumt.

So konnten sich die Bands auf der kleinen Bühne in der Ecke zur Goldstraße hin mit ihren Instrumenten ausbreiten und loslegen. Genau darauf warteten natürlich die eingeweihten Anhänger, die den Geheimtip für diese Session – erst die zweite ihrer Art – mitbekommen hatten. „Thee Watsons“ waren die ersten, die mit hämmernden Klängen und doch mit erträglicher, weil vorher abgestimmter Lautstärke diverse Hits zum Besten gaben. Folge: Die Zuhörer kamen langsam, aber sicher in Fahrt.

Wish you were here

Für noch höhere Phonzahlen sorgte dann die WG-Band, von vielen mit Ungeduld erwartet. Patrick Bertram, Johannes „Jogi“ Praeck, Oliver Wissing, Julian Diekhaus, Marco Guido und und Johannes Otto-Lübker haben viel Übung, die Fans schnell auf Betriebstemperatur zu bringen. „When the night comes“ – das rockte, und als das stürmisch geforderte „Wish you were here“ gespielt wurde, ging es richtig ab bei Michael, Heinz, Burkhard, Katja und vielen anderen – übrigens beileibe nicht nur die üblichen Verdächtigen.

Gegen 1.30 Uhr stand „Manni“ Bertram in der Küche und zauberte offenbar etwas Essbares für die Jungs. „Gleich kommt das blöde Abbauen“, stöhnte Patrick und streifte seine Gitarre ab. „Wenn wir doch nur ein paar Roadies hätten!“