Flüssigreiniger lief aus Feuerwehreinsatz im Quakenbrücker DIL

Quakenbrück. Gefahrguteinsatz der Feuerwehr im Quakenbrücker Institut für Lebensmitteltechnik (DIL): Beim Entladen trat am Montagmorgen Flüssigreiniger aus. Er konnte weitgehend aufgefangen werden, teilt die Polizei mit.

Beim Entladen eines Pritschen-Lkw am Vormittag wurde der Hahn eines 1000 Liter fassenden Containers mit Flüssigreiniger auf dem Lkw beschädigt. Der Fahrer habe das Auslaufen der Flüssigkeit sofort gestoppt, indem er den Hahn umgedreht habe. Ausgetreten seien etwa 100 Liter flüssigkeit, der Großteil davon sei in einer Tropfrinne am Fahrzeug verblieben. Die Quakenbrücker Feuerwehr und eine Entsorgungsfirma hätten die Flüssigkeit aufgesaugt und Lachen abgestreut. Die Umweltgruppe der Bersenbrücker Feuerwehr sei auf dem Weg gewesen, aber wieder zurückgeschickt worden, weil die Gefahr bereits gebannt gewesen sei.

Die Feuerwehr prüfe, ob Gefahr von der Reinigungsflüssigkeit ausgehen könne und ob geringe Mengen in die Kanalisation gelangt seien.