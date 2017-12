Schotten erobern Quakenbrück Musikparade begeistert Besucher der Artland Arena

Flinke Formationen, fulminanter Frohsinn, akkurate Anmut: Insgesamt acht Tänzerinnen erfreuten mit ihrem Können bei der Schottischen Musikparade. Fotos: BjörnThienenkamp

Quakenbrück. Dudelsackspieler, Sänger, Tänzer, Trommler, Folk-Rockband, Original-Kanonaden – so kündigt Gabriel Concerts die Schottische Musikparade an. Mit einer meisterlichen Inszenierung und mitreißenden Emotionen erfüllte das Spektakel in der Artland Arena die Erwartungen der Besucher.