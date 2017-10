Tagespflege hat jetzt einen Namen Nortruper Kinder tummeln sich im „Zwergenzauberland“

Nortrup. In einer kleinen Feierstunde mit Vertretern der Gemeinde Nortrup und des Familienbüros Artland hat Silke Gatzemeier ihrer Kindertagespflege den offiziellen Namen „Zwergenzauberland“ gegeben.

Seit 2008 betreut Silke Gatzemeier, examinierte Kinderkrankenschwester und ausgebildete Kinderpflegerin, Kinder in ihrer Tagespflege. Bis zu fünf Mädchen und Jungen im Alter von einem Jahr bis 14 Jahre sind seitdem in ihrer Obhut. In ihrem Haus am Lindenweg 27 in Nortrup ist Silke Gatzemeier den ganzen Tag für ihre Tagespflegekinder, die sie liebevoll ihre Zwerge nennt, von Montag bis Freitag im Einsatz. „Manche Kinder kommen bereits um fünf Uhr, wenn die Eltern zur Frühschicht müssen“, berichtet sie, „andere werden erst am Abend wieder abgeholt.“ In dieser Zeit wickelt, füttert, legt sie schlafen und spielt sie mit ihnen im Haus und im Garten. In Notfällen bleibt ein Kind auch schon mal über Nacht oder am Wochenende bei seiner Tagesmutter Silke.

„Tagesmütter sind notwendig für die Gesellschaft“

„Die Namensgebung ist ein wichtiger Schritt für mich“, erklärt Silke Gatzemeier, „ich möchte damit mehr in die Öffentlichkeit treten und so den Bekanntheitsgrad meiner Kindertagespflege erhöhen.“ Natürlich erhoffe sie sich dadurch auch eine bessere Auslastung ihrer Einrichtung. „Möglicherweise werden Anträge und Zuschüsse bei der Kommune auch in einem anderen Licht gesehen“, hofft sie auf Unterstützung. Während der kleinen Feierstunde im „Zwergenzauberland“ informierte sich der stellvertretende Bürgermeister Andreas Völpel sowie Ratsmitglieder der einzelnen Fraktionen über die Einrichtung und über die Arbeit der Tagesmutter. Tagesmütter seien in unserer Gesellschaft notwendig für berufstätige Eltern, waren sich die Vertreter der Gemeinde und Hildegard Brockhaus vom Familienservicebüro der Samtgemeinde Artland während des Besuchs schnell einig.