Dem Traumberuf sehr nahe Initiative Sinnvolle Arbeit hilft jungem Quakenbrücker

Badbergen. Schon immer will der Quakenbrücker Stefan Töws Postbote werden. Eine Lernschwäche legt ihm aber Steine in den Weg. Jetzt hat er, dank der Initiative Sinnvolle Arbeit (ISA), einen Job im Kleintierkrematorium Badbergen gefunden. Dort arbeitet er im Versand und im Wareneingang, was seinem Traumberuf schon sehr nahe kommt.

„Ich arbeite viel mit Briefen und Paketen, das macht mir große Freude“, sagt Stefan Töws. Der 22-Jährige hat mithilfe der Initiative Sinnvolle Arbeit verschiedene Praktika und danach seinen ersten Arbeitsvertrag bekommen. Seit Anfang September ist er ein fester Teil des Teams im Kleintierkrematorium Badbergen.

Jobcoach betreut den 22-Jährigen

Nach seinem Förderschulabschluss an der Johannes-Schule Evinghausen hat sich Stefan Töws zunächst kreativ versucht im Bastelladen „Kunst und Kreativ“ in Bramsche, dann bei den Stadtwerken in Osnabrück, und bei MSO Digital war er zuständig für die Mitarbeiterversorgung. Die vergangenen sechs Monate aber durfte er in dem Badberger Unternehmen Erfahrungen sammeln. „Wir hoffen, dass durch viele Praktika die Menschen mit Beeinträchtigungen und die Arbeitgeber zusammenfinden“, erklärt Tobias Jäger, Jobcoach bei der ISA. Außerdem versuche die ISA durch die praktische Arbeit die Stärken ihrer Teilnehmer zu erfassen und so den passenden Beruf zu finden, ergänzt Jäger. Im Fall von Stefan Töws ist die Idee aufgegangen. „Wir sind mit seiner Arbeit zufrieden, und darum hat er von uns einen Vertrag bekommen“, so Emanuel Holle vom Kleintierkrematorium. Während des Praktikums hat Tobias Jäger regelmäßig in Badbergen vorbeigeschaut, um Stefan Töws über die Schulter zu schauen und gegebenenfalls lenkend einzugreifen. „Ich schaue, wie unsere Teilnehmer ihre Arbeit vielleicht schneller erledigen können oder zu neuen Strukturen finden“, sagt der ISA-Mitarbeiter.

Agentur für Arbeit unterstützt das Projekt

Die Initiative Sinnvolle Arbeit hat ihren Sitz in Venne in Ostercappeln. Finanziell unterstützt die Agentur für Arbeit das Projekt. Sie steuert einen Lohnkostenzuschuss hinzu, der an den Arbeitgeber geht. „Uns geht es darum, Menschen wie Herrn Töws in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu bekommen“, kommentiert Thomas Schnieder von der Arbeitsvermittlung für Schwerbehinderte und Rehabilitation im Arbeitgeberservice.

Mit dem Rad auf Umwegen zum Traumjob

Stefan Töws darf jetzt zunächst für ein Jahr weiter Urnen einordnen, den Wareneingang quittieren oder Briefe mithilfe einer Maschine, frankieren. Für diesen Job nimmt er eine tägliche Radtour von Quakenbrück nach Badbergen in Kauf. „Egal ob es stürmt oder regnet“, lobt Tobias Jäger.