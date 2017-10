Einstimmiger Ratsbeschluss Stadt Quakenbrück begrenzt Parkzeit auf Rathaus-Parkplatz

Quakenbrück. Es ist beschlossene Sache: Auf dem Senator-August-Moritz-Platz in der Stadt Quakenbrück ist Dauerparken künftig nicht mehr möglich. Einstimmig hat der Stadtrat beschlossen, die Parkzeit auf den 72 Stellplätzen hinter dem Rathaus auf drei Stunden zu beschränken.

Die CDU-Fraktion im Quakenbrücker Stadtrat hat sich mit ihrem Antrag durchgesetzt, für den Parkplatz zwischen Rathaus und Kolpingstraße eine Parkzeitbeschränkung einzuführen. Sie gilt nach dem einstimmigen Ratsbeschluss von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Behindertenparkplätze sind von dieser Reglung ausgenommen. Allerdings: Die CDU-Fraktion hatte eine maximale Parkdauer von zwei Stunden beantragt, nach der Beratung in den Ausschüssen und den Fraktionen waren von der Verwaltung schließlich drei Stunden vorgeschlagen worden.

72 Kurzzeitparkplätze stehen zur Verfügung

Darin hatte die Stadtverwaltung darauf hingewiesen, dass eine Parkraumbewirtschaftung des Senator-August-Moritz-Platzes als Kurzzeitparkfläche mit Parkscheibe grundsätzlich möglich sei. Der mit dem Eigentümer der Fläche geschlossene Pachtvertrag gibt der Stadt die Grenzen vor, denn nicht das komplette Areal steht zur Verfügung. Laut Verwaltung können damit 52 weitere Parkplätze neben den bereits bestehenden 20 Kurzzeitstellplätzen – sieben an der Hase, 13 an der Kindertagesstätte St. Marien – als Kurzzeitparkplätze ausgewiesen werden. Die Verlängerung der Parkzeit um eine Stunde kommt nach Ansicht der Verwaltung Patienten und Besuchern entgegen, die die in unmittelbarer Nähe gelegenen Arzt- und Facharztpraxen besuchten und die deshalb häufig mit Wartezeiten rechnen müssten. Das Gleiche gelte auch für die ansässigen Wirtschafts- und Dienstleistungsunternehmen.

Behörden-Mitarbeiter müssen auf Neuen Markt ausweichen

Die Konsequenz: Die Mitarbeiter der umliegenden Behörden – dazu gehören neben den Beschäftigten der Samtgemeinde Artland auch die Mitarbeiter der Polizeistation und des Finanzamtes – sowie die Anwohner der Langen Straße „haben faktisch keine Möglichkeit mehr, den Parkplatz zu nutzen“, ist der Vorlage für die Ratssitzung zu entnehmen. Die müssen mit ihren Autos nun auf den Parkplatz Neuer Markt ausweichen, wobei die Verwaltung zu dem Schluss kommt, dass es dort werktags, „besonders an Markttagen zu einem erhöhten Parkdruck kommen kann“.

Vor dem einstimmigen Ratsvotum begründete Bernd Stöver für die CDU-Fraktion noch einmal den Antrag. Er wies auf die Ausnahme für die Behinderten-Parkplätze hin und forderte, dass alle Stellplätze auch neu eingemessen werden müssten. Andreas Maurer (Die Linke) sah die Parkzeitbeschränkung kritisch, denn „Quakenbrück hat kein Parkplatzproblem“.